Έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι ορισμένοι αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί ύπνου βρεφών» παρέχουν επικίνδυνες συμβουλές που, σύμφωνα με ιατρικούς επαγγελματίες, ενδέχεται να θέσουν τα μωρά σε σοβαρό κίνδυνο ακόμη και θανάτου.

Η ομάδα δημοσιογράφων κατέγραψε με κρυφή κάμερα μία από αυτές τις «ειδικούς» να προτρέπει τη ρεπόρτερ να βάζει το νεογνό να κοιμάται μπρούμυτα — πρακτική που έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο βρέφους (SIDS).

Το NHS συνιστά πάντα τα μωρά να κοιμούνται ανάσκελα στο δικό τους ασφαλές περιβάλλον, όπως σε λίκνο ή κούνια, με σκληρό, επίπεδο και αδιάβροχο στρώμα, κατά τους πρώτους 12 μήνες ζωής.

Μία δεύτερη «σύμβουλος ύπνου» πρότεινε να τοποθετούνται πετσέτες μέσα στην κούνια του βρέφους — πρακτική που, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική οργάνωση The Lullaby Trust, αυξάνει επίσης τον κίνδυνο SIDS και «τυχαίου θανάτου».

Ιατροί που παρακολούθησαν το υλικό δήλωσαν ότι ένιωσαν «σοκ» και «αηδία» με όσα είδαν. Όπως επισημαίνουν, ο κλάδος των συμβούλων ύπνου βρεφών αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αλλά μη ρυθμιζόμενη βιομηχανία, που τροφοδοτείται από την έλλειψη επαρκούς μεταγεννητικής υποστήριξης για νέους γονείς.

Αυξανόμενη ανησυχία για ανεξέλεγκτες πρακτικές

Δεκάδες γονείς εξέφρασαν τις ανησυχίες τους στο BBC, κατονομάζοντας δύο γυναίκες – την Alison Scott-Wright και τη Lisa Clegg – οι οποίες διαθέτουν μεγάλους λογαριασμούς στο Instagram, έχουν δημοσιεύσει βιβλία και απολαμβάνουν υποστήριξη διασήμων.

Μητέρες που συνεργάστηκαν μαζί τους περιέγραψαν τις συμβουλές ως «σκληρές» και «επικίνδυνες». Μία εξ αυτών ανέφερε ότι μετάνιωσε που ακολούθησε οδηγίες που έθεσαν «τα μωρά της σε κίνδυνο».

Η Scott-Wright υποστήριξε ότι έχει βοηθήσει «πολλές οικογένειες» και ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των βρεφών. Η Clegg, από την πλευρά της, δήλωσε ότι έχει «συμβουλεύσει με επιτυχία χιλιάδες γονείς» χωρίς ποτέ να θέσει μωρά σε κίνδυνο.

Κρυφή έρευνα και αντιδράσεις

Δημοσιογράφος του BBC, προσποιούμενη τη μητέρα ενός εννιά εβδομάδων βρέφους, συμμετείχε σε διαδικτυακές συνεδρίες με τις δύο γυναίκες. Σε αυτές, η Scott-Wright φέρεται να προέτρεψε τη μητέρα να βάζει το μωρό να κοιμάται μπρούμυτα, χαρακτηρίζοντας τη στάση «game-changer».

Ωστόσο, σύμφωνα με την καθηγήτρια Helen Ball, διευθύντρια του Durham Infancy and Sleep Centre, η στάση αυτή «αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα αιφνίδιου και ανεξήγητου θανάτου βρέφους». Η εκστρατεία Back to Sleep, που ξεκίνησε το 1991, έχει συνδεθεί με μείωση των περιστατικών κατά περισσότερο από 80%.

Η Clegg, γνωστή ως «Blissful Baby Expert», προέτρεψε τη χρήση πετσετών και πανιών γύρω από το μωρό για να «νιώθει ασφάλεια», πρακτική που οι ειδικοί χαρακτήρισαν «πολύ επικίνδυνη», καθώς αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και ασφυξίας.

Ανάγκη για ρύθμιση

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να αυτοαποκαλείται «ειδικός ύπνου» ή «νοσοκόμα μητρότητας» χωρίς να διαθέτει επίσημα προσόντα. Ο υπουργός Υγείας Wes Streeting δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει τη χρήση του όρου «nurse» μόνο σε επαγγελματίες με αναγνωρισμένα προσόντα.

Η δήλωσή του ήρθε μετά από έρευνα για τον θάνατο του τετράμηνου εγγονού του ποδοσφαιρικού προπονητή Steve Bruce, ο οποίος πέθανε «ενώ κοιμόταν σε μη ασφαλή θέση» που είχε υποδείξει άτομο αυτοπροσδιοριζόμενο ως «νοσοκόμα μητρότητας».

«Η παραπληροφόρηση που παρουσιάζεται ως “εξειδικευμένη συμβουλή” θέτει σε κίνδυνο ζωές – και πρέπει να σταματήσει», τόνισε ο Streeting. Η οικογένεια Bruce Smith ζητεί αυστηρότερη ρύθμιση και υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους παρέχουν υπηρεσίες ύπνου βρεφών.

Έκκληση για ασφάλεια και ενημέρωση

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Lullaby Trust, Jenny Ward, υπογράμμισε ότι η ρύθμιση του κλάδου θα διασφαλίσει «ασφαλείς και βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα πρακτικές». Οποιαδήποτε συμβουλή που αντιβαίνει στις επίσημες οδηγίες πρέπει να αντιμετωπίζεται «με εξαιρετική προσοχή».

Η μητέρα Emily, που συμμετείχε στην έρευνα, δηλώνει σήμερα ανακουφισμένη: το μωρό της είναι «χαρούμενο και υγιές». Όπως λέει, «κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να αναρωτιέται αν το άτομο που εμπιστεύεται για τη φροντίδα του παιδιού του είναι πραγματικά κατάλληλο».

Πηγή: BBC