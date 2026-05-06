Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στη μικρή οθόνη με το αγαπημένο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», θέτοντας ξανά υπό παρακολούθηση τα πρόσωπα της πολιτικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας. Η πρεμιέρα της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 21:00, στο MEGA.

Ο δημιουργός της εκπομπής επανέρχεται με όλα τα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν το Τσαντίρι ως μια όαση ψυχαγωγίας στην ελληνική τηλεόραση. Με το γνώριμο σατιρικό του ύφος, δηλώνει έτοιμος να αποδώσει το «τιμολόγιο» της σάτιρας σε εκείνους που, όπως λέει, οφείλουν να το παραλάβουν.

Στη σκηνή του νέου επεισοδίου ανεβαίνει ο Αντώνης Ρέμος, μια φωνή που έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες των τελευταίων δεκαετιών. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, υπόσχεται να ενώσει την πλατεία και τους τηλεθεατές σε μια μοναδική μουσική εμπειρία.

Από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» δεν θα λείψουν οι καθιερωμένες βόλτες στις λαϊκές αγορές, στιγμές αυθεντικής επιθεώρησης μέσα από την πένα του δημιουργού, αλλά και ένα «παράθυρο» στη θεατρική ζωή της χώρας, με εκλεκτούς καλεσμένους από τον χώρο της υποκριτικής.

Η σάτιρα επιστρέφει εκεί όπου ανήκει – στο MEGA. Το νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 21:00.