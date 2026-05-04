Καταιγιστικές εξελίξεις, συναισθηματικές αναταράξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στις ζωές των ηρώων της σειράς «Μια νύχτα μόνο».

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, μυστικά, ίντριγκες και απρόβλεπτες κινήσεις ανατρέπουν ξανά τα δεδομένα. Οι αποκαλύψεις ταράζουν συθέμελα τους πρωταγωνιστές, καθώς συγκρούσεις εξουσίας και προσωπικές αντιπαραθέσεις απειλούν να τους βγάλουν εκτός ελέγχου. Από τη Δευτέρα 4 έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Ο Οδυσσέας, σε κατάσταση σοκ μετά την αποκάλυψη ότι ο Σταύρος είναι ο τρίτος εταίρος της ERGAN και η Αννέζα καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση της Κατερίνης, καθώς καθίσταται αναγκαία η μεταφορά της στην Ελβετία.

Η Αρετή θα έρθει αντιμέτωπη με το πιο σκληρό πρόσωπο του Οδυσσέα, ο οποίος άθελά του, θα θέσει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό τους.

Ο Σταύρος αντεπιτίθεται, ζητώντας την παραίτηση του Οδυσσέα από την εταιρεία, με τους συνεργάτες του να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν, πριν φτάσει στα άκρα.

Η Αλεξάνδρα δεν το βάζει κάτω και «εφευρίσκει» νέους τρόπους, για να είναι μέσα στη ζωή του Οδυσσέα.

Η Εύα δείχνει ενδιαφέρον για την Κατερίνη, ενώ κερδίζει με την παρουσία της το ενδιαφέρον ενός από τους ιδιοκτήτες της ERGAN.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 73 (Δευτέρα 04/05)

Η ανάγκη μεταφοράς της Κατερίνης σε ειδική μονάδα αποκατάστασης στην Ελβετία φέρνει αναστάτωση στην Αννέζα και τον Οδυσσέα, ο οποίος πρέπει παράλληλα να διαχειριστεί το σοκ από την αποκάλυψη, ότι ο Σταύρος είναι ο τρίτος από τους εταίρους της Triton. Ο Σάββας επιστρέφει στο σπίτι ξεκινώντας μία συμβίωση με την Άσπα που προβλέπεται δύσκολη και η Εύα με τον Ορφέα μαθαίνουν κάτι από τον συμβολαιογράφο σε σχέση με την περιουσία που τους άφησε ο Χαριτάκης, που τους προκαλεί αμηχανία. Η ξαφνική εμφάνιση μπράβων στο εργοστάσιο του Νταγιάννου προκαλεί έκπληξη στην Άσπα και τρόμο στον Άλκη. Ο Οδυσσέας δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να αντεπιτεθεί στην Αρετή και την Triton Οικοδομική, ενώ ο Σταύρος ζητά την παραίτηση του Οδυσσέα από την προεδρία της ERGAN

Επεισόδιο 74 (Τρίτη 05/05)

Στην ERGAN επικρατεί αναστάτωση. Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τις εξελίξεις και προσπαθούν να συνετίσουν τον Σταύρο, πριν οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα. Την ίδια ώρα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδεύσει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ η Εύα στην προσπάθειά της να μάθει για την κατάστασή της υγείας της, πηγαίνει κρυφά στο νοσοκομείο, μαζί με τον Ορφέα. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιχειρεί να κερδίσει περισσότερο χώρο στην καρδιά του Οδυσσέα, κάνοντάς του μία πρόταση, που τον αιφνιδιάζει. Η Αρετή φοβούμενη τα χειρότερα, αποφασίζει να πάει στην εταιρεία, να βρει τον Οδυσσέα. Εκεί όμως, έρχεται αντιμέτωπη με το πιο σκληρό του πρόσωπο, που θέτει σε κίνδυνο την ίδια και το μωρό της.

Επεισόδιο 75 (Πέμπτη 07/05)

Η Ελένη πηγαίνει μαζί με την Αρετή στο νοσοκομείο, όπου της γίνονται εξετάσεις προκειμένου να δουν, αν έχει χάσει το παιδί. Παράλληλα, η Αννέζα ετοιμάζεται να συνοδέψει την Κατερίνη στην Ελβετία, ενώ προσπαθεί να πείσει τον Οδυσσέα να τα ξαναβρούν με τον Σταύρο, όταν εκείνος έρχεται να αποχαιρετίσει τη μητέρα του. Η Αλεξάνδρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για να αγοράσει τις μετοχές του Σταύρου και ο Νταγιάννος μαθαίνει για μία ύποπτη κίνηση της Άσπας. Ο Σάββας συνειδητοποιεί ότι η Μίνα έφυγε με τον Νικήτα και η Εύα καταφθάνει στην ERGAN, μαγνητίζοντας τα αντρικά βλέμματα, περισσότερο όμως ενός από τους ιδιοκτήτες και τέλος ο Οδυσσέας μαθαίνει ένα μυστικό, που τον συγκλονίζει.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 21:40

