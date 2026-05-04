Φρικιαστικές είναι οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία του μοντέλου στην Ελβετία από τον σύζυγό της, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα. Ο άνδρας, ο οποίος φαινομενικά είχε τα πάντα, σκότωσε, πολτοποίησε και έθαψε τη σύζυγό του. Η γυναίκα ήταν πρώην φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Ελβετία και προπονήτρια πασαρέλας, ενώ εκείνος γιος επιτυχημένου δικηγόρου, με σταθερή εργασία, μεγάλο σπίτι και φήμη αφοσιωμένου πατέρα.

Η δολοφονία προκάλεσε σοκ στην ελβετική κοινωνία, καθώς ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς έδειχναν να ζουν μια ειδυλλιακή ζωή, που πολλοί φίλοι τους περιέγραφαν ως την «τέλεια οικογένεια».

Τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του, διαμέλισε το σώμα της και τοποθέτησε τα μέλη σε μπλέντερ, «κάνοντάς τα πουρέ», όπως ανέφερε η ιατροδικαστική έκθεση.

Τα λείψανα βρέθηκαν μέσα στην κατοικία του ζευγαριού, μετά από έρευνα των αρχών. Τη φρικιαστική ανακάλυψη έκανε ο πατέρας του άτυχου μοντέλου, ενώ στον χώρο εντοπίστηκαν εργαλεία και εξοπλισμός που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν μετά το έγκλημα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες που είχε αναρτήσει η Κριστίνα παρουσίαζαν το ζευγάρι χαμογελαστό, πλάι στις δύο μικρές κόρες τους, σε εικόνες που έκρυβαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Για τους γείτονες και τους γνωστούς, ο Ρίμπεν φαινόταν υπόδειγμα συζύγου. Ήταν αφοσιωμένος πατέρας και συμμετείχε εθελοντικά σε ομάδα προσκόπων στον ελεύθερο χρόνο του.

Η πρώην Μις Ελβετία Ναντίν Βίνζενς, φίλη της Κριστίνα, δήλωσε στο Nau.ch: «Πάντα μου έδινε την εντύπωση ότι είναι χαρούμενη. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι ο σύζυγός της θα έκανε κάτι τέτοιο».

Στις 13 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι φέρεται να συζήτησε τους όρους ενός επικείμενου χωρισμού κατά τη διάρκεια γεύματος. Ο Ρίμπεν, σύμφωνα με την εφημερίδα, αρνήθηκε να αποδεχτεί το διαζύγιο, ζητούσε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και δεν δεχόταν να παρέχει οικονομική υποστήριξη στη σύζυγό του.

Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν μια μοιραία κλιμάκωση, πολύ πέρα από τους συνηθισμένους καβγάδες που είχαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.