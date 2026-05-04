Γεμάτο είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στην Premier League και την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Τσέλσι, αλλά και στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού βόλεϊ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τον τρίτο τελικό της Volley League Ανδρών.
Ποδόσφαιρο
17:00 – Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Prime
19:30 – Κρεμονέζε – Λάτσιο COSMOTE SPORT 3 HD
19:30 – Χαρτς – Ρέιντζερς COSMOTE SPORT 1 HD
21:30 – Αλμερία – Μιράντες Novasports Start
21:45 – Ρόμα – Φιορεντίνα COSMOTE SPORT 2 HD
22:00 – Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League
22:00 – Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports 1HD
22:15 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες COSMOTE SPORT 7 HD
Βόλεϊ
19:00 – Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Χάντμπολ
16:30 – ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ