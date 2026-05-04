Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Ροζάριο Σεντράλ με την Τίγκρες, όπου ένας απρόσμενος «επισκέπτης» κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα.

Ένας σκύλος «μπαίνει στο παιχνίδι»

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένας σκύλος μπήκε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο και… συμμετείχε άθελά του σε επιθετική προσπάθεια μιας από τις δύο ομάδες, προκαλώντας ενθουσιασμό και χαμόγελα στις εξέδρες, που αντέδρασαν με χειροκροτήματα.

Η κατάσταση ανάγκασε τον διαιτητή της αναμέτρησης να διακόψει προσωρινά το παιχνίδι, καθώς υπεύθυνοι του γηπέδου και ποδοσφαιριστές προσπάθησαν να απομακρύνουν με ασφάλεια το ζώο από τον αγωνιστικό χώρο.