Ένα απρόοπτο και εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε στο στάδιο Lane του Virginia Tech το Σάββατο, όταν ένας αλεξιπτωτιστής που συμμετείχε στην τελετή πριν από το spring game της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου έχασε τον έλεγχο της πτήσης του και κατέληξε να προσκρούσει στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου.

Ο αλεξιπτωτιστής έμεινε για λίγο κρεμασμένος, καθώς το αλεξίπτωτό του μπλέχτηκε στο λογότυπο του πανεπιστημίου στην κορυφή του scoreboard. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι πυροσβέστες της περιοχής Blacksburg, οι οποίοι κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, αργότερα εμφανίστηκε με το χέρι του σε νάρθηκα, χωρίς όμως να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Το πανεπιστήμιο του Virginia Tech εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το προσωπικό του γηπέδου, τονίζοντας την ταχύτατη αντίδρασή τους.

Σε επίσημη ανακοίνωση αναφέρθηκε χαρακτηριστικά:

«Ένας από τους τρεις αλεξιπτωτιστές παρασύρθηκε από τον άνεμο και εγκλωβίστηκε στον πίνακα του γηπέδου μας. Οι πρώτοι ανταποκριτές από το Virginia Tech και την πόλη Blacksburg έφτασαν άμεσα στο σημείο και μέσα σε περίπου 15 λεπτά τον είχαν κατεβάσει με ασφάλεια στο έδαφος. Εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό επί τόπου και πήρε εξιτήριο. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Είμαστε ευγνώμονες για την άμεση επέμβαση και την ασφαλή έκβαση του περιστατικού.»