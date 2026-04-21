Ο 18χρονος Αυστραλός σπρίντερ Γκουτ Γκουτ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, καταφέρνοντας να μετατρέψει μια δύσκολη εκκίνηση σε νίκη.

Ξεκινώντας από την τελευταία θέση του διαδρόμου, με εξαιρετικό ρυθμό και δυνατή επιτάχυνση στα τελευταία μέτρα, άρχισε σταδιακά να προσπερνά τους πέντε αντιπάλους του έναν προς έναν, καλύπτοντας τη διαφορά με χαρακτηριστική ευκολία.

Στο φινάλε της κούρσας, ο νεαρός σπρίντερ είχε βρει τον ιδανικό βηματισμό και πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το μεγάλο του ταλέντο και τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν γύρω από το όνομά του στον στίβο.