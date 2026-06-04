Την αποκαλούν «Marathon Mom». Πρόκειται για την Κάιλα Κουντς, μητέρα 4 παιδιών και ειδική στους Μαραθώνιους, όπως θα καταλάβατε και από το όνομα. Ακολουθείται από 28 χιλιάδες κόσμο στο Instagram, έτρεξε σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες και 56 λεπτά τα (περίπου) 43 χλμ. του κλασικού μαραθωνίου.

Και όχι μόνο έναν. Αλλά πολλούς. Είναι έμπνευση για τα παιδιά της και το αποδεικνούν τα ίδια. Σε story που ανέβασε η Κουντς στα social media, ένας εκ των υιών της είναι μπροστά στα κατορθώματα της μητέρας του, στις διάφορες πόλεις που έχει τρέξει μαραθώνιο, με τον έτερο πιτσιρικά να προσέχει καλά.

Ο ενθουσιασμός του πιτσιρικά, η συγκίνηση της μαμάς, η όλη προσπάθεια για ατομική βελτίωση και ο ρόλος της μητέρας. Κάιλα Κουντς, ένα πρότυπο.