Μια από τις πιο δυνατές και συγκινητικές ιστορίες του φετινού Μαραθώνιου του Λονδίνου δεν είχε να κάνει με χρόνους και ρεκόρ, αλλά με έναν άνθρωπο που μετέτρεψε τον πόνο του σε μήνυμα ζωής.

Ο Τζόρνταν Άνταμς τράβηξε όλα τα βλέμματα, τρέχοντας τη διαδρομή με ένα… ψυγείο 25 κιλών δεμένο στην πλάτη του. Όχι για εντυπωσιασμό, αλλά για έναν βαθιά προσωπικό και συμβολικό σκοπό: την ευαισθητοποίηση για τη μετωποκροταφική άνοια.

Ένας αγώνας με προσωπικό βάρος

Ο Άνταμς έχασε τη μητέρα του από τη συγκεκριμένη μορφή άνοιας, μια ασθένεια που επηρεάζει τη συμπεριφορά, την προσωπικότητα και τη γλώσσα. Το ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι πως τόσο ο ίδιος όσο και ο αδερφός του φέρουν το ίδιο γονίδιο, κάτι που καθιστά τον αγώνα του ακόμα πιο φορτισμένο συναισθηματικά.

Το ψυγείο που κουβαλούσε δεν ήταν τυχαίο: συμβόλιζε το «αόρατο βάρος» που κουβαλούν καθημερινά οι ασθενείς και οι οικογένειές τους – ένα βάρος που δεν φαίνεται, αλλά επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής τους.

32 μαραθώνιοι, 32 ημέρες

Η συμμετοχή του στο Λονδίνο είναι μέρος μιας εξαιρετικά απαιτητικής πρόκλησης: 32 μαραθώνιοι σε 32 συνεχόμενες ημέρες. Πρόκειται για ένα σωματικό και ψυχικό κατόρθωμα, που ξεπερνά τα όρια της αντοχής, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση, αλλά και τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα γύρω από τη νόσο.