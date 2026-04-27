Δεν του έκανε τη χάρη ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Ή, για να ακριβολογούμε, του χάλασε τα όποια… σχέδια ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου. Οι Κρητικοί από τη στιγμή που το βράδυ του Σαββάτου πανηγύρισαν την κούπα απέναντι στον ΠΑΟΚ με το 3-2 στην παράταση, δεν επέστρεψαν απλά στους τίτλους έπειτα από 39 ολόκληρα χρόνια, αλλά εξασφάλισαν και την ευρωπαϊκή τους παρουσία σε league phase της επόμενης σεζόν.

Ο ΟΦΗ παίρνει το «καλό» εισιτήριο του Europa League που τον στέλνει απευθείας στα play offs της διοργάνωσης. Τι σημαίνει αυτό; Είτε προκρίνεται και παίζει στη league phase του Europa είτε – στη χειρότερη – αν αποκλειστεί θα παίξει στη league phase του Conference League.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό; Αυτό που δεν ήθελε να γίνει, δηλαδή να πάρει το Κύπελλο ο ΟΦΗ, γιατί η συγκεκριμένη εξέλιξη τον στέλνει – εκτός συγκλονιστικότατου απροόπτου – στο Conference League (εκεί θα παίξει ο τέταρτος της βαθμολογίας). Και μάλιστα σε διαδικασία ανάλογη με αυτή που πέρασε η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι: τρεις προκριματικούς γύρους στους οποίους δεν έχει δικαίωμα στο λάθος. Αν αποκλειστεί σε έναν από τους τρεις, τότε πάει… σπίτι του από νωρίς και δεν θα αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός αν δεν κάνει το απόλυτο θαύμα να κερδίσει τουλάχιστον μια θέση στο πρωτάθλημα, θα μπει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και δεν θα έχει περιθώριο λάθους αν θέλει να βρεθεί στη league phase. Είναι φυσικά μεγάλο το πισωγύρισμα σε σχέση με πέρυσι: το προηγούμενο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός ως δεύτερος έπαιξε στα προκριματικά του Champions League και παρά το γεγονός πως αποκλείστηκε από εκεί κατάφερε να μπει στη league phase του Europa League.

Φέτος θα βρεθεί δύο διοργανώσεις πιο χαμηλά, θα κάνει δηλαδή βήματα προς τα πίσω και φυσικά θα παίξει τα… ρέστα του το καλοκαίρι για να μην πάθει ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, μερικούς μήνες ύστερα από μια ευρωπαϊκή πορεία που του διόρθωσε κατά πολύ το ranking του και τον ανέβασε πολλές θέσεις.

Φυσικά, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα τον φέρει και από νωρίς στα… βάσανα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αρχίσει την προετοιμασία του περίπου στις 15 Ιουνίου (χωρίς τους παίκτες που θα έχει στο Μουντιάλ) καθώς θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του στο διάστημα 23-30 Ιουλίου απ’ τον 2ο προκριματικό του Conference League, συμμετέχοντας στο League Path μαζί με άλλες 87 ομάδες.

Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως θα βρίσκεται σίγουρα στους ισχυρούς τόσο στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League όσο και στον τρίτο αν καταφέρει να προκριθεί σε αυτόν.

Όσον αφορά τα play offs, ο Παναθηναϊκός έχει κι εκεί πολλές πιθανότητες με βάση τη βαθμολογία του να είναι ξανά «ισχυρός», αν και πολλά θα εξαρτηθούν κι από το τι είδους ομάδες θα έχουν «υποβιβαστεί» απ’ τον 3ο προκριματικό του Europa League (7 ομάδες συνολικά απ’ το League Path), αλλά και τις 5 ομάδες που θα συμμετάσχουν απ’ τις ομοσπονδίες 1-5, έχοντας τερματίσει στην 6η θέση των πρωταθλημάτων τους (απ’ την Αγγλία ο κάτοχος του League Cup, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία).

Οριστική εικόνα θα έχουμε μετά τα μέσα Μαΐου όταν θα ολοκληρωθούν όλα τα πρωταθλήματα.

«Ματιές» σε Βίνιας

Στον Παναθηναϊκό μοιάζει με οριστική η απόφαση για αλλαγή προπονητή το ερχόμενο καλοκαίρι και αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα και με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, με συνεχόμενα δημοσιεύματα και τα σενάρια να είναι πάρα πολλά, θέλουν να ρίξουν τους τόνους και να σταματήσουν την ονοματολογία.

Ακόμα δεν έχει γίνει η παραμικρή επαφή με οποιονδήποτε προπονητή, ενώ ένα πιθανό διαζύγιο με τον Μπενίτεθ μόνο εύκολο δεν θα είναι. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα είναι πάρα πολύ υψηλά. Παρ’ όλα αυτά, οι Πράσινοι είναι αποφασισμένοι να τον αντικαταστήσουν στο τέλος της σεζόν.

Στον Παναθηναϊκό πάντως ήδη έχουν αρχίσει να εξετάζουν κάποιους μεταγραφικούς στόχους, με τον ουρουγουανό σέντερ φορ της Οβιέδο, Φεντερίκο Βίνιας, με εννιά γκολ στη φετινή La Liga, να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.