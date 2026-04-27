Η κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ έριξε ουσιαστικά την αυλαία της σεζόν για τον Άρη.

Οι Κρητικοί πήραν το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο και έτσι τα τέσσερα τελευταία ματς των Κιτρινόμαυρων για τα πλέι οφ απέκτησαν διαδικαστικό χαρακτήρα. Όχι ότι η 5η θέση ήταν στην… κατοχή του Άρη, αλλά προσφάτως απέκτησε βάσιμες ελπίδες για να γλυκάνει κάπως μία χρονιά που από καιρό κρίθηκε αποτυχημένη.

Με αυτό το τελευταίο έφυγαν ως δεδομένο για την άδειά τους οι ποδοσφαιριστές του Άρη την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα επανέρχονται στις προπονήσεις, για να βρεθούν αντιμέτωποι με μία νέα πραγματικότητα και δίχως ουσιαστικό κίνητρο πέραν του όποιου γοήτρου προσφέρει η 5η θέση.

Η απώλεια της Ευρώπης… βοηθάει στη σχηματοποίηση του πρώτου «χάρτη» της νέας σεζόν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Άρης θα αρχίσει την προετοιμασία του λίγο μετά τις αρχές Ιουλίου και έχει μπροστά του κάτι παραπάνω από δύο μήνες για την υλοποίηση του σχεδιασμού του. Το προσχέδιο υπάρχει καιρό τώρα και είναι στο χέρι του Θεόδωρου Καρυπίδη εάν θα το εφαρμόσει από τώρα.

Σίγουρα, πάντως, ο κόσμος της ομάδας δεν αισθάνεται ικανοποιημένος με το ονόρε της 5άδας. Και εδώ μπαίνει στη συζήτηση το ιδιοκτησιακό, μαζί με τις φήμες που πλανώνται πάνω από το Κλεάνθης Βικελίδης για εξελίξεις. Η κινητικότητα των τελευταίων 24ώρων παραμένει, αλλά δίχως να υπάρχει ακόμα ξεκάθαρη εικόνα για θετική ή αρνητική έκβαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Άρης έχει μπει στην επόμενη ημέρα του μετά την απώλεια της Ευρώπης. Μία επόμενη ημέρα που αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια του Καρυπίδη.