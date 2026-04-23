Η πρώτη εβδομάδα της νέας διακοπής του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε από σήμερα για τον Άρη.

Η προπόνηση που έγινε στο Ρύσιο ήταν και η τελευταία για αυτή την εβδομάδα, αφού μέχρι και την Κυριακή (26/04) υπάρχει τριήμερο άδεια την οποία έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου για τους ποδοσφαιριστές του.

Προτού βέβαια γίνει αυτό, φρόντισε να τους… τρέξει σήμερα με μία προπόνηση υψηλής έντασης. Οι παίκτες πήγαν… στα κόκκινα, σε συνέχεια της έμφασης που δόθηκε αυτές τις μέρες στον τομέα της φυσικής κατάστασης.

Από εβδομάδα ο Γρηγορίου θα ρίξει τις εντάσεις και θα εστιάσει περισσότερο στο τακτικό κομμάτι, εν όψει και του εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ στις 3 Μαΐου. Το πρώτο από τα τέσσερα ματς που θα δώσει ο Άρης σε διάστημα δύο εβδομάδων και στα οποία θα κριθεί οριστικά η 5η θέση. Μάλιστα τα τρία από αυτά τα παιχνίδια θα διεξαχθούν από τις 10 έως τις 17 Μαΐου. Ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ (10/05), αμέσως μετά πάει στον Βόλο (13/05) και επιστρέφει στην έδρα του για να αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακός στις 17 του μήνα.

Να σημειωθεί ότι και σήμερα άπαντες ήταν στη διάθεση του Γρηγορίου, ο οποίος απολαμβάνει πληρότητα επιλογών για πρώτη φορά μετά από 1,5 μήνα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.