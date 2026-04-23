Μετά από την επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στο Μόναχο τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4), το «Chasing Glory» μεταφέρεται στο Παρίσι. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στις 20:30 τοπική ώρα στο Cinema du Pantheon της γαλλικής πρωτεύουσας και εξιστορεί την αξιέπαινη πορεία του άσου του Παναθηναϊκού από τα χαμηλά στα ψηλά.
Τι θα δει κανείς στο Chasing Glory
Χωρίς να έχει επιλεγεί ποτέ στο NBA Draft, ο Χέιζ Ντέιβις κουβαλά επτά χρόνια ευρωπαϊκής διαδρομής γεμάτης αμφισβήτηση, προσαρμογή και διαρκή μάχη για αναγνώριση. Η ένταξή του στη Φενέρμπαχτσε λειτουργεί ως σημείο καμπής, με το ντοκιμαντέρ να αποτυπώνει κάθε στάδιο αυτής της πορείας: από τα playoffs μέχρι τη μεγάλη σκηνή του Final Four.
Η αφήγηση εστιάζει όχι μόνο στα αγωνιστικά επιτεύγματα, αλλά κυρίως στο ψυχολογικό ταξίδι. Το «Chasing Glory» εξερευνά έννοιες όπως η εμμονή, η πνευματική αντοχή και η δύναμη της αυτοπεποίθησης. Ο Χέιζ-Ντέιβις παρουσιάζεται ως ένας αθλητής που δεν περιορίζεται στο ταλέντο, αλλά επενδύει στη νοοτροπία και το… manifest.
Κατά τη διάρκεια της σεζόν, η πίεση, η κούραση και η αμφισβήτηση αποτελούν σταθερούς αντιπάλους. Το ντοκιμαντέρ δείχνει πώς ο ίδιος μετατρέπει αυτά τα εμπόδια σε κίνητρο, δημιουργώντας μια αφήγηση που ξεπερνά τα όρια του μπάσκετ.
Το φιλμ θέτει ένα ευρύτερο ερώτημα: μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος για να κάνει πραγματικότητα μια υπόσχεση που έχει δώσει στον εαυτό του; Μέσα από αυτή την οπτική, το «Chasing Glory» αγγίζει όχι μόνο τους φίλους της EuroLeague, αλλά και οποιονδήποτε αναζητά έμπνευση μέσα από ιστορίες επιμονής και προσωπικής υπέρβασης.