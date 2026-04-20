Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη συμπλήρωση 26 χρόνων από τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του 2000, όταν το «τριφύλλι» κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο EuroLeague της ιστορίας του.

Με ανάρτηση στα social media και σχετικό βίντεο, οι «πράσινοι» γύρισαν τον χρόνο πίσω στη 20ή Απριλίου του 2000, όταν στη Θεσσαλονίκη επικράτησαν της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον μεγάλο τελικό και σήκωσαν την κούπα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ήταν η αρχή της εποχής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Σέρβο τεχνικό να οδηγεί τότε την ομάδα στο πρώτο του ευρωπαϊκό με το «τριφύλλι», ανοίγοντας τον δρόμο για μια ιστορική κυριαρχία τα επόμενα χρόνια με ακόμη πέντε τίτλους.

Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης επικρατώντας της Μακάμπι, με πρωταγωνιστές τους Ρέμπρατσα, Κάτας, Μποντιρόγκα, Αλβέρτη και τους υπόλοιπους παίκτες εκείνης της ιστορικής ομάδας, γράφοντας μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου.

Παναθηναϊκός: Τζεντίλε 3, Αλβέρτης 4, Μποντιρόγκα 9 (2/8δ., 5/8β., 4ρ., 2ασ.), Ρότζερς 4, Ρέμπρατσα 20 (5/6δ., 10/14β., 8ρ., 2τ.), Κάτας 17 (0/1δ., 2/3τρ., 11/14β., 2ασ.), Φώτσης 11 (3/4δ., 1/1τρ., 0/2β., 5ρ.), Μπερκ 7, Κοχ 6. Κόουτς: Ομπράντοβιτς

