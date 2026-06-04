Το προσχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνει αμφισημίες που χρειάζονται διευκρίνιση, σύμφωνα με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ο Ρεζαΐ έκανε τη δήλωση αυτή σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση.

Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Ιράν ώστε να αποδεχθεί τους όρους του, διατηρώντας παράλληλα τους όρους της Τεχεράνης σε μια ασαφή κατάσταση.