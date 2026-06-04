Ικανοποιημένος από την εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στο φιλικό με τη Σουηδία, το οποίο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2, εμφανίστηκε ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής στάθηκε στη συνολική προσπάθεια της ομάδας και στην ανταγωνιστικότητα που έδειξε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους παιχνίδια αποτελούν σημαντικό τεστ ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων που ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα είπε

«Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα Μουντιάλ με πολύ καλούς παίκτες. Για εμάς όπως πάντα δεν τα παρατάμε ποτέ και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό μέχρι το τέλος.

Παίζουμε με την Ιταλία, μία ομάδα με βαριά φανέλα. Πιστεύω πως μπορούμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να δείξουμε επίσης πολλά παραπάνω πράγματα από όσα δείξαμε σήμερα».