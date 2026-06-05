Σε μια αναμέτρηση που έφερε έκπληξη, η Ισπανία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Ιράκ στο Ριαθόρ, σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Ίβηρες άνοιξαν το σκορ στο 16ο λεπτό, όταν ο Φεράν Τόρες ολοκλήρωσε ταχύτατη αντεπίθεση με συρτό σουτ, δίνοντας προβάδισμα στη «Φούρια Ρόχα».

Το Ιράκ, ωστόσο, απάντησε στο 27’, με τον Ντοσκί να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ από πλάγια θέση, σκοράροντας με σέντρα-σουτ και φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης η Ισπανία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως δεν κατάφερε να διασπάσει ξανά την οργανωμένη άμυνα των Ιρακινών, οι οποίοι κράτησαν με επιτυχία το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος.

Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε έχει ακόμη ένα φιλικό προετοιμασίας απέναντι στο Περού στις 9 Ιουνίου, ενώ το Ιράκ θα αντιμετωπίσει τη Βενεζουέλα στις 10 του μήνα.