Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ 2026, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2026, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και οι 104 αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, αλλά και μέσω του ERTFLIX, το οποίο θα προσφέρει πλούσιο περιεχόμενο και στατιστικά στοιχεία.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, στο πρώτο Μουντιάλ που φιλοξενείται από τρεις χώρες.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΜΕΞΙΚΟ – ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (ΜΕΞΙΚΟ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Ν. ΚΟΡΕΑ – ΤΣΕΧΙΑ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΒΟΣΝΙΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΗΠΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΤΑΡ – ΕΛΒΕΤΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΪΤΗ – ΣΚΩΤΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΕΡΤ1 07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ– ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΣΟΥΗΔΙΑ – ΤΥΝΗΣΙΑ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΕΛΓΙΟ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (ΣΙΑΤΛ)
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Σ. ΑΡΑΒΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΡΑΝ – Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΑΛΛΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΡΑΚ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΛΓΕΡΙΑ (ΚΑΝΣΑΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΥΣΤΡΙΑ – ΙΟΡΔΑΝΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΓΓΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΚΑΝΑ– ΠΑΝΑΜΑΣ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ (ΜΕΞΙΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΣΕΧΙΑ – Ν. ΑΦΡΙΚΗ (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΒΟΣΝΙΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΑΝΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΡ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΜΕΞΙΚΟ – Ν. ΚΟΡΕΑ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΗΠΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΣΙΑΤΛ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΣΚΩΤΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΕΡΤ1 03:30-05:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΑΪΤΗ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΟΥΡΚΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΕΚΟΥΑΔΟΡ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ (ΚΑΝΣΑΣ)
ΕΡΤ1 07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΥΝΗΣΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΣΠΑΝΙΑ – Σ. ΑΡΑΒΙΑ (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΕΛΓΙΟ – ΙΡΑΝ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΥΣΤΡΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΓΑΛΛΙΑ – ΙΡΑΚ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΓΓΛΙΑ – ΓΚΑΝΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΠΑΝΑΜΑΣ – ΚΡΟΑΤΙΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ – Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΕΡΤ1 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΒΟΣΝΙΑ – ΚΑΤΑΡ (ΣΙΑΤΛ)
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΜΑΡΟΚΟ – ΑΪΤΗ (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΣΚΩΤΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Ν. ΑΦΡΙΚΗ – Ν. ΚΟΡΕΑ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΣΕΧΙΑ – ΜΕΞΙΚΟ (ΜΕΞΙΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΕΚΟΥΑΔΟΡ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΕΡΤ1 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΟΥΡΑΣΑΟ – ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΥΝΗΣΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΝΣΑΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΑΠΩΝΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΟΥΡΚΙΑ – ΗΠΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΕΡΤ1 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΣΕΝΕΓΑΛΗ – ΙΡΑΚ (ΤΟΡΟΝΤΟ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 03:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ – Σ. ΑΡΑΒΙΑ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΙΣΠΑΝΙΑ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)
ΕΡΤ1 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΙΡΑΝ (ΣΙΑΤΛ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΠΑΝΑΜΑΣ – ΑΓΓΛΙΑ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΕΡΤ1 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΡΟΑΤΙΑ – ΓΚΑΝΑ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:30-04:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 02:30-04:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ – ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΑΛΓΕΡΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ (ΚΑΝΣΑΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΝΤΑΛΑΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:30-01:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΝΤΑΛΑΣ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΜΕΞΙΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΣΙΑΤΛ)
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΤΟΡΟΝΤΟ)
ΕΡΤ1 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 21:00-23:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΝΤΑΛΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 04:30-06:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΚΑΝΣΑΣ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΜΕΞΙΚΟ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΝΤΑΛΑΣ)
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΣΙΑΤΛ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Α’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΒΟΣΤΩΝΗ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Β’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ1 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Γ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Δ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΚΑΝΣΑΣ)
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΝΤΑΛΑΣ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ1 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΤΛΑΝΤΑ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (ΜΑΪΑΜΙ)
ΕΡΤ1 22:00-00:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΤΕΛΙΚΟΣ & ΑΠΟΝΟΜΗ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)