Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ 2026, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2026, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και οι 104 αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, αλλά και μέσω του ERTFLIX, το οποίο θα προσφέρει πλούσιο περιεχόμενο και στατιστικά στοιχεία.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες, στο πρώτο Μουντιάλ που φιλοξενείται από τρεις χώρες.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΜΕΞΙΚΟ – ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ (ΜΕΞΙΚΟ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Ν. ΚΟΡΕΑ – ΤΣΕΧΙΑ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΑΝΑΔΑΣ – ΒΟΣΝΙΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΗΠΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΑΤΑΡ – ΕΛΒΕΤΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΪΤΗ – ΣΚΩΤΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΕΡΤ1 07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ– ΕΚΟΥΑΔΟΡ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΣΟΥΗΔΙΑ – ΤΥΝΗΣΙΑ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΣΠΑΝΙΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΒΕΛΓΙΟ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (ΣΙΑΤΛ)

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Σ. ΑΡΑΒΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΡΑΝ – Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΓΑΛΛΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΡΑΚ – ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΛΓΕΡΙΑ (ΚΑΝΣΑΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΥΣΤΡΙΑ – ΙΟΡΔΑΝΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΓΓΛΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΓΚΑΝΑ– ΠΑΝΑΜΑΣ (ΤΟΡΟΝΤΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ – ΚΟΛΟΜΒΙΑ (ΜΕΞΙΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΣΕΧΙΑ – Ν. ΑΦΡΙΚΗ (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΕΛΒΕΤΙΑ – ΒΟΣΝΙΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΑΝΑΔΑΣ – ΚΑΤΑΡ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΜΕΞΙΚΟ – Ν. ΚΟΡΕΑ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΗΠΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΣΙΑΤΛ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΣΚΩΤΙΑ – ΜΑΡΟΚΟ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΕΡΤ1 03:30-05:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΑΪΤΗ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΟΥΡΚΙΑ – ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (ΤΟΡΟΝΤΟ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΕΚΟΥΑΔΟΡ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ (ΚΑΝΣΑΣ)

ΕΡΤ1 07:00-09:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΥΝΗΣΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΣΠΑΝΙΑ – Σ. ΑΡΑΒΙΑ (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΒΕΛΓΙΟ – ΙΡΑΝ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1  04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΑΙΓΥΠΤΟΣ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΥΣΤΡΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΓΑΛΛΙΑ – ΙΡΑΚ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΑΛΓΕΡΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΓΓΛΙΑ – ΓΚΑΝΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΑΝΑΜΑΣ – ΚΡΟΑΤΙΑ (ΤΟΡΟΝΤΟ)

ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΟΛΟΜΒΙΑ – Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΕΛΒΕΤΙΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΕΡΤ1 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΒΟΣΝΙΑ – ΚΑΤΑΡ (ΣΙΑΤΛ)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΜΑΡΟΚΟ – ΑΪΤΗ (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΣΚΩΤΙΑ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1  04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Ν. ΑΦΡΙΚΗ – Ν. ΚΟΡΕΑ (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΣΕΧΙΑ – ΜΕΞΙΚΟ (ΜΕΞΙΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΕΚΟΥΑΔΟΡ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΕΡΤ1 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΟΥΡΑΣΑΟ – ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΥΝΗΣΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΚΑΝΣΑΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΑΠΩΝΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ (ΝΤΑΛΑΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΟΥΡΚΙΑ – ΗΠΑ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΕΡΤ1 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΕΡΤ1 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΣΕΝΕΓΑΛΗ – ΙΡΑΚ (ΤΟΡΟΝΤΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 03:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ – Σ. ΑΡΑΒΙΑ (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 03:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – ΙΣΠΑΝΙΑ (ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ)

ΕΡΤ1 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΙΓΥΠΤΟΣ – ΙΡΑΝ (ΣΙΑΤΛ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΠΑΝΑΜΑΣ – ΑΓΓΛΙΑ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΕΡΤ1 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΡΟΑΤΙΑ – ΓΚΑΝΑ (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  02:30-04:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΚΟΛΟΜΒΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1 02:30-04:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ – ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ1  05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΑΛΓΕΡΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ (ΚΑΝΣΑΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 05:00-07:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΝΤΑΛΑΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:30-01:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΜΟΝΤΕΡΕΪ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΝΤΑΛΑΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΕΡΤ1  04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΜΕΞΙΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΣΙΑΤΛ)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ1  03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «32» (ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 02:00-04:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΤΟΡΟΝΤΟ)

ΕΡΤ1 06:00-08:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  21:00-23:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΝΤΑΛΑΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  01:00-03:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1 04:30-06:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «32» (ΚΑΝΣΑΣ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 20:00-22:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΧΙΟΥΣΤΟΝ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΜΕΞΙΚΟ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΝΤΑΛΑΣ)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ1 03:00-05:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΣΙΑΤΛ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 19:00-21:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΦΑΣΗ «16» (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 | ΦΑΣΗ «16» (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  23:00-01:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Α’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΒΟΣΤΩΝΗ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Β’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ1 00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Γ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1 04:00-06:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Δ’ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΚΑΝΣΑΣ)

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Α’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΝΤΑΛΑΣ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ1 22:00-24:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Β’ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΤΛΑΝΤΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  00:00-02:00 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ (ΜΑΪΑΜΙ)

ΕΡΤ1 22:00-00:30 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 ΤΕΛΙΚΟΣ & ΑΠΟΝΟΜΗ (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)

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