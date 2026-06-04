Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ξεχωριστού fashion & lifestyle event, καθώς παρουσίασε το νέο signature μοντέλο γυαλιών ηλίου που δημιούργησε σε συνεργασία με την εταιρεία «The Glass of Brixton».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο EyeQ του Golden Hall, προσελκύοντας φίλους της μόδας, του αθλητισμού και του σύγχρονου lifestyle, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον Ισπανό φόργουορντ του Παναθηναϊκού και να δουν πρώτοι το νέο μοντέλο της συλλογής.

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Το μοντέλο BS41 αποτελεί προϊόν της συνεργασίας των δύο πλευρών και ξεχωρίζει για τον μοντέρνο σχεδιασμό, τη μίνιμαλ αισθητική και τη σύγχρονη προσέγγισή του.

Η φιλοσοφία του βασίζεται στο σύνθημα «Eyes Never Lie», το οποίο συνδέεται άμεσα με την αυθεντικότητα και την αυτοπεποίθηση που θέλει να εκφράσει το brand.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Glass of Brixton (@theglassofbrixton)

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Χουάντσο υπέγραψε αυτόγραφα, φωτογραφήθηκε με θαυμαστές και συνομίλησε με τον κόσμο που βρέθηκε στον χώρο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ιδιαίτερα θερμής ατμόσφαιρας.

Το νέο signature μοντέλο διατίθεται ήδη σε επιλεγμένα οπτικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και μέσω των επίσημων σημείων διάθεσης της εταιρείας.