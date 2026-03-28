Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στην EuroLeague μετά τη νίκη επί της Μονακό με 107-97, και πλέον επικεντρώνεται στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ενισχύεται μέχρι το τέλος της σεζόν με την επιστροφή του Νεοκλή Αβδάλα, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο NCAA στις ΗΠΑ και επανεντάσσεται στο ρόστερ. Ο νεαρός γκαρντ έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εγχώριες διοργανώσεις.

Η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στο Telekom Center Athens, ωστόσο απών ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το τέλος της τελευταίας αναμέτρησης. Οι εξετάσεις έδειξαν πως ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα, με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι να παραμένει αμφίβολη και να ξεκαθαρίζει τη Δευτέρα (29/3).

Παράλληλα, εκτός δράσης για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μείνουν οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ λόγω τραυματισμών.