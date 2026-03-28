Με νίκη επί της Μονακό συνέχισε στη regular season της Euroleague ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας 107-97 και πλέον έχει μπροστά του τέσσερα ματς που μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την τετράδα που δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Οι Πράσινοι είναι στο 20-14 έχοντας τρια ματς εκτός έδρας στα τελευταία τέσσερα και ο πήχης των playoffs όλο και ανεβαίνει, αφού όπως όλα δείχνουν το τοπ-4 θέλει τουλάχιστον 24 νίκες.

Ο Παναθηναϊκός και οι τελικοί μέχρι το τέλος της regular season

Τι σημαίνει αυτό για τον Παναθηναϊκό; Στα τελευταία τέσσερα ματς στη regular season θέλει το απόλυτο… και κάτι παραπάνω. «Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρώπης, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς», είπε ο Εργκίν Αταμάν μετά το ματς με τη Μονακό.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως ρόλο θα παίξουν και τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων. Θέλει περισσότερες νίκες, προφανώς, αλλά και να υπερισχύει σε τυχόν ισοβαθμίες.

Και ναι, βάση… μαθηματικών ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τέσσερις τελικούς, για να φτάσει στις 24 νίκες, αλλά θα πρέπει την προτελευταία αγωνιστική στη Βαλένθια (9/4) να νικήσει μεν, αλλά και με διαφορά πάνω από 11 πόντους δε. Ο λόγος; Για να καλύψει τη διαφορά από την ήττα στο ματς του πρώτου γύρου, στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έως το τέλος της κανονικής περιόδου:

35η Αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ –Παναθηναϊκός (2/4, 20:00)

36η Αγωνιστική: Μπαρτσελόνα –Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η Αγωνιστική: Βαλένθια –Παναθηναϊκός (9/4, 21:30)

38η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός– Αναντολού Εφές (17/4, 21:25)

