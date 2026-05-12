Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι σκοπεύει να έχει μια «μακρά συζήτηση» για τον πόλεμο με το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, κατά την άφιξή του στο Πεκίνο, αν και υποβάθμισε την ανάγκη για βοήθεια της Κίνας στην επίλυση της σύγκρουσης.

«Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε καμία βοήθεια με το Ιράν. Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο του CNN, Alayna Treene, από τον κήπο του Λευκού Οίκου. «Θα κερδίσουμε ειρηνικά ή αλλιώς» πρόσθεσε. Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μήνυμά του προς τον Σι σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι ήταν σχετικά καλός (σ.σ. ο πρόεδρος Σι), για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Αν δείτε τον αποκλεισμό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνουν πολύ πετρέλαιο από εκείνη την περιοχή. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Και είναι φίλος μου».

Λίγα λεπτά αργότερα ωστόσο, ο Τραμπ υποβάθμισε τη σημασία της συζήτησης για το Ιράν με την Κίνα, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την κατάσταση «απολύτως υπό έλεγχο». Πρόσθεσε ότι «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», το εμπόριο θα αποτελέσει το κύριο θέμα των συνομιλιών τους. «Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, για να είμαι ειλικρινής, γιατί έχουμε το Ιράν απολύτως υπό έλεγχο. Ή θα κάνουμε μια συμφωνία (σ.σ. με την Τεχεράνη) ή θα αφανιστούν», τόνισε.

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών»

Το κόστος του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχει φτάσει τα 29 δισ. δολάρια, ποσό υψηλότερο από την εκτίμηση των 25 δισ. που είχε παρουσιάσει το Πεντάγωνο στο Κογκρέσο πριν από δύο εβδομάδες. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους, ότι οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί, δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της σκέψης του, όταν επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

«Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών», δήλωσε έξω από τον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για την Κίνα. «Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αυτό είναι όλο». Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει, ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου για τους πολίτες, επανέλαβε ότι το να αποτραπεί το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, είναι «το πιο σημαντικό πράγμα, μακράν».

«Το πιο σημαντικό πράγμα, μακράν, ακόμη και σε σχέση με το αν η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία παρεμπιπτόντως βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, ανεβαίνει ή πέφτει λίγο, είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο», ανέφερε. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ακόμη κι αν «η χρηματιστηριακή αγορά ανεβοκατεβαίνει λίγο», οι Αμερικανοί θα «κατανοήσουν» τη σημασία του πολέμου. Επανέλαβε επίσης, ότι όταν η σύγκρουση τελειώσει, η τιμή του πετρελαίου θα μειωθεί γρήγορα.