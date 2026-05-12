Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/5) η κλήρωση 3065 του Τζόκερ, που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 10,3 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 4, 5, 12, 18, 28 και Τζόκερ ο αριθμός 6.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαλογής, δεν βρέθηκε κανέναν δελτίο με 5+1 επιτυχίες και σημειώθηκε τζάκποτ στην πρώτη κατηγορία. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (14/5) και η πρώτη κατηγορία θα μοιράσει το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ.

Πώς παίζεται το Τζόκερ

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία της Allwyn για όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.