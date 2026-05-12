Ένα σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/5) σε αυτοκινητόδρομο της Μασαχουσέτης, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον διερχόμενων οχημάτων, τραυματίζοντας έντεκα άτομα, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με βίντεο του CBS, ο δράστης, ο 46χρονος Τάιλερ Μπράουν από τη Βοστώνη, περπατούσε στη Memorial Drive στο Κέιμπριτζ και πυροβολούσε με πολυβόλο, ρίχνοντας περίπου 50-60 σφαίρες. Τουλάχιστον δώδεκα οχήματα δέχθηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ένας αστυνομικός της Πολιτειακής Αστυνομίας και ένας πολίτης, βετεράνος των Πεζοναυτών με άδεια οπλοφορίας, αντέδρασαν άμεσα, πυροβολώντας τον δράστη και παρέχοντάς του πρώτες βοήθειες. Ο Μπράουν νοσηλεύεται τραυματισμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της Βοστώνης και τελεί υπό κράτηση.

«Τόσο ο αστυνομικός όσο και ο πολίτης πυροβόλησαν, και ο ύποπτος χτυπήθηκε πολλές φορές στα άκρα», δήλωσε η Εισαγγελέας της Περιφέρειας Μίντλεσεξ, Μαριάν Ράιαν, επισημαίνοντας ότι το περιπολικό του αστυνομικού δέχθηκε επίσης πυρά.

Η Ράιαν τόνισε πως «αυτό δεν αρκεί για να περιγράψει το τραύμα που βίωσαν όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί έξω», αναφερόμενη στους πολίτες που περπατούσαν, κινούνταν με ποδήλατα ή έσπρωχναν καροτσάκια. «Αυτό το περιστατικό διήρκεσε λίγα λεπτά χάρη στις ενέργειες εκείνου του αστυνομικού και εκείνου του πολίτη», πρόσθεσε.

Ο Μπράουν αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ένοπλη επίθεση με πρόθεση δολοφονίας, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί πότε θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

Το ποινικό παρελθόν του δράστη

Ο Τάιλερ Μπράουν δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές. Το 2014 είχε καταδικαστεί για επίθεση και ξυλοδαρμό με επικίνδυνο όπλο, καθώς και για εκφοβισμό μαρτύρων. Το 2020 κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας αστυνομικών της Βοστώνης και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 έως 6 ετών, με αναστολή. Ο εισαγγελέας της περιφέρειας είχε τότε ζητήσει ποινή 10 έως 12 ετών.

Μαρτυρίες σοκ από το σημείο

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο WBZ περιέγραψαν με τρόμο τη στιγμή της επίθεσης. Οδηγούσαν στη Memorial Drive όταν ο Μπράουν άρχισε να πυροβολεί. Ένας οδηγός ανέφερε ότι σταμάτησε το όχημά του και έσκυψε, καθώς οι σφαίρες χτύπησαν το ψυγείο του αυτοκινήτου του.

«Βγήκα, πλησίασα το αυτοκίνητο μπροστά μου, τον συνάδελφό μου, για να δω τι γινόταν. Είδα τον τύπο στο δρόμο να σηκώνει το όπλο προς το μέρος μου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Γύρισα πίσω στο αυτοκίνητό μου και έσκυψα πίσω από το ταμπλό. Ο φίλος μου βγήκε, έτρεξε να ξεφύγει. Ένας αστυνομικός της πολιτειακής αστυνομίας σταμάτησε ακριβώς δίπλα μου, βγήκε, πήγε πίσω από το αυτοκίνητό του και μπήκε στη συμπλοκή μαζί του».

Μια γυναίκα οδηγός μικρού σχολικού βαν κατευθυνόταν να παραλάβει παιδιά με ειδικές ανάγκες όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. Όπως είπε, έσκυψε μαζί με μια άλλη γυναίκα και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα για να σωθούν.

«Έτρεξα μέσα από τους θάμνους και έπεσα εδώ, έτρεξα μέχρι το τέλος του δρόμου. Και μετά με πήγαν σε αυτό το κτίριο εδώ, επειδή ήμουν εντελώς ταραγμένη και τα πάντα. Έτρεχα για να σωθώ», περιέγραψε μια γυναίκα, σημειώνοντας ότι άκουσε τουλάχιστον 15 πυροβολισμούς.