Δικογραφία σχηματίστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου σε βάρος δύο ανηλίκων, ηλικίας 11 και 16 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση κλοπής πορτοφολιού από γυναίκα στο νησί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα οποία επικαλείται το rodosreport, οι δύο ανήλικοι αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό που υπήρχε μέσα στο πορτοφόλι και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν την τραπεζική κάρτα της παθούσας. Με αυτήν πραγματοποίησαν συνολικά έξι αγορές σε καταστήματα της Ρόδου.

Η γυναίκα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν είχε προλάβει να ενημερώσει εγκαίρως την τράπεζα για να προχωρήσει σε μπλοκάρισμα της κάρτας, γεγονός που επέτρεψε τη διενέργεια των συναλλαγών.

Έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο ανήλικους δράστες. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.