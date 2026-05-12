Το Αμερικανικό Πεντάγωνο αποκάλυψε τη θέση ενός από τα πιο απόρρητα υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ικανού να εκτοξεύει πυρηνικούς πυραύλους, λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση ειρήνης του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πενταγώνου, την οποία επικαλείται η New York Post, το Πολεμικό Ναυτικό δημοσιοποίησε φωτογραφία του υποβρυχίου κλάσης Ohio και του πληρώματός του, ενώ ήταν αγκυροβολημένο την Κυριακή (10/5) στο Γιβραλτάρ, βρετανικό έδαφος στα νότια της Ισπανίας. Σε δελτίο Τύπου, ο Έκτος Στόλος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «η επίσκεψη στο λιμάνι αποδεικνύει την ικανότητα, την ευελιξία και τη συνεχή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ».

Ο στόλος πρόσθεσε, ότι «τα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Ohio διαθέτουν μη ανιχνεύσιμες πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων, παρέχοντας στις ΗΠΑ το πιο ανθεκτικό σκέλος της πυρηνικής τριάδας τους».

Αποκαλύψεις για το υποβρύχιο και οι αντιδράσεις του Τραμπ

Το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο διαθέτει 14 πυρηνοκίνητα και πυρηνικά οπλισμένα υποβρύχια κλάσης Ohio, δεν γνωστοποίησε το όνομα του συγκεκριμένου σκάφους που βρισκόταν στο Γιβραλτάρ. Τα υποβρύχια αυτά φέρουν πυραύλους Trident II με εμβέλεια άνω των 4.500 μιλίων.

Η αποκάλυψη της τοποθεσίας θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς οι κινήσεις των πυρηνικών υποβρυχίων αποτελούν συνήθως άκρως απόρρητες πληροφορίες. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά την απόρριψη από τον Τραμπ της τελευταίας πρότασης ειρήνης του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη».