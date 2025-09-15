Πύραυλος τύπου Kalibr εκτοξεύτηκε από το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο “Arkhangelsk”, σε θαλάσσια περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού, και συγκεκριμένα στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Σύμφωνα με το Interfax, η δοκιμή εντάχθηκε στο πλαίσιο των κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων “Zapad”, και επρόκειτο για δοκιμαστικό πλήγμα κατά προκαθορισμένου στόχου σε υποθαλάσσια τοποθεσία.

Arkhangel’sk (Yasen’-M) SSGN launched a Kalibr cruise missile (AShM variant) against a mockup target at Barents Sea during #Zapad25 exercise. pic.twitter.com/d5fOEMjBWw — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) September 15, 2025

Παράλληλα στο πλαίσιο των κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων “Zapad” ο Guardian παρουσίασε βίντεο στο οποίο πραμγατοποιούνται σενάρια τακτικών στρατιωτικών ασκήσεων, με στρατεύματα να κινητοποιούνται, βαριά οχήματα και τεθωρακισμένες μονάδες να παρατάσσονται και αεροσκάφη να συμμετέχουν σε προσομοιώσεις επιθέσεων και άμυνας.

Η κοινή αυτή δράση φαίνεται να στοχεύει στην ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, ιδίως εν μέσω διεθνούς ανησυχίας για τις επιπτώσεις της περιφερειακής γεωπολιτικής και του στρατιωτικού ανταγωνισμού.