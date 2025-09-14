Η Πολωνία προχώρησε στο σφράγισμα όλων των συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία, περιλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών, σε μια κίνηση που αποδίδεται στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας «Zapad-2025».
Η Βαρσοβία επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς οι ασκήσεις περιλαμβάνουν πυρηνικά σενάρια και την κινητοποίηση χιλιάδων στρατιωτών κοντά στα σύνορά της και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου.
Poland has started closing all railway border crossings with Belarus due to Russian-led military exercises pic.twitter.com/4vSIqM3TuB
