Η Πολωνία προχώρησε στο σφράγισμα όλων των συνοριακών περασμάτων με τη Λευκορωσία, περιλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών, σε μια κίνηση που αποδίδεται στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας – Λευκορωσίας «Zapad-2025».

Η Βαρσοβία επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας, καθώς οι ασκήσεις περιλαμβάνουν πυρηνικά σενάρια και την κινητοποίηση χιλιάδων στρατιωτών κοντά στα σύνορά της και θα διαρκέσει έως τις 16 Σεπτεμβρίου.