Τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία, στον εναέριο χώρο της οποίας πέρασαν, νέος συναγερμός σήμανε σήμερα στην χώρα για νέα απειλή εισβολής ρωσικών drones, ενώ για πρώτη φορά παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones που είχαν στόχους Ουκρανικές υποδομές, θέτοντας σε εγρήγορση τις χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Ειδικότερα, η Ρουμανία ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάσθηκε από drones κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά υποδομών στην Ουκρανία. Η ρουμανική αεράμυνα επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για την επίβλεψη της κατάστασης και αυτά «ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο». «Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, αναφέρεται στην σχετικά ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας. Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπως και η Πολωνία.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία και η Ατλαντική Συμμαχία ανέπτυξαν ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εξαιτίας των επιθέσεων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Η Πολωνία και οι Νατοϊκές χώρες με στρατιωτική παρουσία στο πολωνικό έδαφος βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού από την 10η Σεπτεμβρίου, όταν περί τα 20 ρωσικά drones διείσδυσαν στην πολωνική επικράτεια. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.

Θραύσματα από drones έχουν επανειλημμένως συντριβεί στο ρουμανικό έδαφος από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022, κυρίως όταν η Μόσχα αύξησε τις επιθέσεις κατά των ουκρανικών λιμανιών. Τον Φεβρουάριο, το ρουμανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο, που επιτρέπει την κατάρριψη των drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Το ΝΑΤΟ ενεργοποιεί την επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά»

Το ΝΑΤΟ την ίδια ώρα προχωρά σε κλιμάκωση της ασφάλειας στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας και ήδη δόθηκε εντολή για την υλοποίηση της επιχείρησης με την ονομασία «Ανατολική Φρουρά». Σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αντιπτέραρχο Αλέξους Γκρίνκεβιτς, βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτρεπτική δύναμη της Συμμαχίας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε άμεση ανταπόκριση, η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την αποστολή τριών μαχητικών αεροσκαφών Rafale για την ενίσχυση της άμυνας του πολωνικού εναέριου χώρου. Παράλληλα, η Γερμανία έχει ανακοινώσει ενίσχυση των μέτρων προστασίας στην περιοχή. Η επιχείρηση, όπως σημείωσε ο αντιπτέραρχος Γκρίνκεβιτς, χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ώστε να παρέχει στοχευμένη αποτροπή και άμυνα σε κρίσιμες στιγμές και τοποθεσίες.

Όταν ερωτήθηκε για το κόστος χρήσης ακριβών οπλικών συστημάτων ενάντια σε ιδιαίτερα φθηνά drones, ειδικά σε μακροπρόθεσμη προοπτική, ο Αμερικανός στρατηγός διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε αναζήτηση πιο οικονομικών και αποτελεσματικών λύσεων.

Ευκαιρία για μπίζνες με τους Ευρωπαίους «βλέπει» ο Τραμπ

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους εταίρους του να σταματήσουν να αγοράζουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωία, αναγκάζοντάς την να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο στην πραγματικότητα ο Αμερικανός πρόεδρος «βλέπει» μια ευκαιρία για κερδοφόρες μπίζνες για τις ΗΠΑ. Βλέπετε, Ντόναλντ Τραμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν συμφωνήσει στην τελευταία συνάντησή τους για την αγορά από την ΕΕ επιπλέον αμερικανικού φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων αξίας 750 δισ. δολαρίων.

Τώρα ο αμερικανός πρόεδρος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία που του δίνει η Ρωσία, ζητώντας από τις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, ως όρο για να επιβάλει τις πολυαναμενόμενες από τους Ευρωπαίους συμμάχους κυρώσεις στη Ρωσία του Πούτιν. Αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ μπορούν να το εκμεταλλευτούν και να καλύψουν το ενεργειακό κενό. «Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε σήμερα στο Truth Sosial.

«Όπως γνωρίζετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ για ΝΙΚΗ είναι πολύ μικρότερη από 100% και η αγορά ρωσικού πετρελαίου από ορισμένα κράτη είναι σοκαριστική! Αυτό αποδυναμώνει σημαντικά τη διαπραγματευτική σας θέση και τη διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της Ρωσίας (σ.σ. τα κεφαλαία όπως στο πρωτότυπο)», πρόσθεσε.