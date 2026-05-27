Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσω ανάρτησής της στο Χ.

Η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «επανέλαβα την πλήρη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία επιμένει στον βίαιο πόλεμο επιθετικότητας που έχει εξαπολύσει». Υπογράμμισε επίσης πως το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των ουκρανικών αναγκών.

On the phone with President @ZelenskyyUA, I reiterated Europe’s full support for Ukraine as Russia doubles down on its brutal war of aggression. Air defence and drone and counter-drone capabilities are among Europe’s most urgent defence priorities. And Ukraine will be fully… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2026

«Το δάνειο στήριξης στην Ουκρανία θα συμβάλει καθοριστικά. Μόνο φέτος, θα διαθέσει 28,3 δισ. ευρώ για να καλύψει τις ουκρανικές στρατιωτικές ανάγκες», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεχή οικονομική και στρατιωτική βοήθεια.

Παράλληλα, η Φον Nτερ Λάιεν σημείωσε ότι «συζητήσαμε επίσης για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι σημαντικές για την ανάληψη αποφασιστικών βημάτων προς τα εμπρός στη διαδικασία ένταξης», επισημαίνοντας τη σημασία των επικείμενων εξελίξεων.

Νωρίτρεα σήμερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με επιστολή του προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμζ ζητά να«βοηθηθεί» η χώρα του ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία, τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα, προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.