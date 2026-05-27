Χωρίς ελπίδες για επιζώντες συνεχίζονται οι έρευνες μετά την κατάρρευση χημικής δεξαμενής σε εργοστάσιο χαρτοποιίας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Λόνγκβιου, με έναν επιβεβαιωμένο νεκρό και εννέα αγνοούμενους εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές.

Το περιστατικό συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co., όταν τεράστια δεξαμενή που περιείχε περίπου 3,4 εκατομμύρια λίτρα καυστικού χημικού μείγματος, γνωστού ως «λευκό υγρό», υπέστη εσωτερική κατάρρευση. Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χαρτιού για τη διάσπαση του ξύλου και αποτελείται κυρίως από υδροξείδιο και θειούχο νάτριο.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πλέον δεν υπάρχουν ελπίδες εντοπισμού επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια. Οι επιχειρήσεις ανάσυρσης παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς η δεξαμενή θεωρείται ακόμη ασταθής, με κίνδυνο νέας διαρροής ή περαιτέρω κατάρρευσης.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές στη γιγαντιαία κυκλική κατασκευή, η οποία κατέρρευσε μερικώς από τη μία πλευρά. Οι διασώστες επιχειρούν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, λόγω των αυξημένων κινδύνων στην περιοχή του εργοστασίου.

Από το δυστύχημα τραυματίστηκαν εννέα άτομα, ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί υπέστησαν εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα από τις αναθυμιάσεις των χημικών ουσιών.

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους του Λόνγκβιου. Η πόλη, με πληθυσμό περίπου 40.000 κατοίκων στις όχθες του ποταμού Κολούμπια, διατηρεί στενή σχέση με τη βιομηχανία ξυλείας και χαρτιού, που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Άγνωστη παραμένει η αιτία της έκρηξης

Η αιτία της καταστροφικής έκρηξης παραμένει άγνωστη, ενώ οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται και παλαιότερες αναφορές για ζητήματα ασφαλείας στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών εργασίας, η εταιρεία είχε δεχθεί πρόστιμα τα τελευταία χρόνια για παραβιάσεις κανόνων υγείας και ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να σχετίζονται άμεσα με τη συγκεκριμένη δεξαμενή.

Η μητρική εταιρεία, Nippon Paper Group, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές δεσμεύθηκαν για πλήρη διερεύνηση της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την κοινότητα και επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις βαριές βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών.