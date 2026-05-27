Ο Ολυμπιακός έβγαλε ξανά το μέταλλο του πρωταθλητή και υπέγραψε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Βουλιαγμένη με νίκη 15-13 στα πέναλτι.

Οι «ερυθρόλευκες» δεν τα παράτησαν στιγμή, έσφιξαν την άμυνα στο φινάλε και με καρδιά μεγάλης ομάδας γύρισαν το ματς, με «οδηγούς» την Φωτεινή Τριχά και την Μπριν Φαν ντεν Ντόμπελστιν.

Με ψυχή, πάθος και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός απέδειξε γιατί παραμένει η απόλυτη δύναμη στο ελληνικό πόλο, φτάνοντας σε μια νίκη που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του «ερυθρόλευκου» χαρακτήρα.

Δείτε τα highlights