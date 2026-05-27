Η Εθνική Ελπίδων γνώρισε ήττα με 2-1 από το Κατάρ σε φιλική αναμέτρηση, με τον Σταύρο Πνευμονίδη να σημειώνει το μοναδικό γκολ της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη.

Το Κατάρ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ μόλις στο 7’, με τον Ιμπραχίμ Τάχα να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, πιέζοντας και δημιουργώντας δύο σημαντικές στιγμές με τον Θεοδοσουλάκη στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει την ισοφάριση.

Στην επανάληψη, παρά την ελληνική πίεση και τη διάθεση για επιστροφή στο παιχνίδι, το Κατάρ πέτυχε και δεύτερο τέρμα στο 71’, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χασάν, κάνοντας το 2-0. Η απάντηση της Εθνικής ήρθε στο 77’, όταν ο Πνευμονίδης με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, έπειτα από σέντρα του Ράλλη, μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά την ομάδα στο ματς.

Στο φινάλε η Ελλάδα άγγιξε την ισοφάριση, όμως το σουτ του Χατσίδη στις καθυστερήσεις πέρασε ελάχιστα άουτ, στερώντας το 2-2 σε ένα παιχνίδι όπου η Εθνική πλήρωσε την αστοχία της.

Επόμενη δοκιμασία για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είναι το φιλικό με την οικοδέσποινα Κροατία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων του Σεπτεμβρίου.

Η σύνθεση της Εθνικής:

Τσομπανίδης, Νικολάου, Κεραμίτσης, Κωστούλας, Κουτσογούλας, Αλμύρας, Μπρέγκου, Αποστολάκης, Παπακανέλλος, Θεοδοσουλάκης, Τσαντίλας.

Αγωνίστηκαν και οι:

Χατσίδης, Ράλλης, Καλοσκάμης, Γκούμας, Καλογερόπουλος, Καρακασίδης, Πνευμονίδης, Σμυρλής, Βακουφτσής.