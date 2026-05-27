Αναστάτωση επικράτησε σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά των Χανίων, όταν ένας 69χρονος Αμερικανός επιβάτης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στο πλοίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, τις οποίες μεταδίδει ο ιστότοπος neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε πλοίο με σημαία Μάλτας. Ο άνδρας βρέθηκε αναίσθητος στο κατάστρωμα και μεταφέρθηκε άμεσα στο ιατρείο του πλοίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σορός του 69χρονου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Για την υπόθεση διεξάγεται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο εξετάζει όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες του περιστατικού.