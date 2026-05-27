Νέο επεισόδιο στο Μεσολόγγι σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από επίθεση με κατσαβίδι. Το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με την υπόθεση που είχε καταγγελθεί το προηγούμενο 24ωρο στην ίδια περιοχή, μεταξύ μελών οικογενειών Ρομά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα επίθεση συνδέεται με το συμβάν της προηγούμενης ημέρας. Τότε, ένας 10χρονος φέρεται να είχε δεχθεί επίθεση από επίσης ανήλικους, με σκοπό την κλοπή προσωπικών του αντικειμένων.

Οι γονείς του παιδιού είχαν απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές καταγγέλλοντας το γεγονός. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις των γονέων των ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στο αρχικό περιστατικό.

Το πρωί της Τετάρτης, η ένταση φαίνεται να κλιμακώθηκε, καθώς συγγενικό πρόσωπο των εμπλεκομένων επιτέθηκε – σύμφωνα με τον ιστότοπο aixmi-news.gr – στη μητέρα του παιδιού που είχε προχωρήσει στην αρχική καταγγελία, χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το νέο επεισόδιο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της επίθεσης.