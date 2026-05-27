Σημαντικό βήμα στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε η 8η Διάσκεψη Προσχώρησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υπό την κυπριακή προεδρία, με την αλβανική πλευρά να κάνει λόγο για ιστορική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Η Αλβανία έγινε η δεύτερη υποψήφια χώρα μετά το Μαυροβούνιο που εκπληρώνει τα ενδιάμεσα κριτήρια αξιολόγησης για την ομάδα κεφαλαίων που αφορά τα λεγόμενα «θεμελιώδη πεδία», εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για το προσωρινό κλείσιμο διαπραγματευτικών κεφαλαίων στο επόμενο στάδιο των συνομιλιών.

Στη διάσκεψη συμμετείχαν η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κύπρου Μαριλένα Ραουνά, η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ Μάρτα Κος και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Τα «θεμελιώδη πεδία» περιλαμβάνουν ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τα οικονομικά κριτήρια. Με βάση τη νέα μεθοδολογία διεύρυνσης της ΕΕ που υιοθετήθηκε το 2020, η συγκεκριμένη ομάδα κεφαλαίων ανοίγει πρώτη και κλείνει τελευταία, καθορίζοντας ουσιαστικά τον συνολικό ρυθμό της ενταξιακής διαδικασίας.

Η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος έκανε λόγο για σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 11 κεφάλαια, έναντι μόλις πέντε που είχαν κλείσει την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, επανέλαβε τη στήριξη της Κομισιόν στον στόχο της αλβανικής κυβέρνησης να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του 2027.

Ο Έντι Ράμα, από την πλευρά του, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της χώρας του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η Αλβανία δεν διαθέτει «εναλλακτικό σχέδιο» εκτός της ευρωπαϊκής προοπτικής.

«Είμαστε EU Talibans», δήλωσε χαρακτηριστικά, θέλοντας – όπως εξήγησε – να δείξει τον απόλυτο προσανατολισμό της χώρας προς την ΕΕ. Ο Αλβανός πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι το αλβανικό ΑΕΠ έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, ενώ οι ξένες επενδύσεις έχουν πολλαπλασιαστεί.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Αλβανία μπορεί να καταστεί πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τέθηκε και το ζήτημα της επιστολής του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία προτείνεται ειδικό καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» για την Ουκρανία και διαφορετικές φόρμουλες ένταξης για ορισμένες υποψήφιες χώρες.

Η Μαριλένα Ραουνά υπογράμμισε την ανάγκη ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων κρατών, ενώ η Μάρτα Κος χαρακτήρισε την παρέμβαση Μερτς «θετική συμβολή» στη συζήτηση για πιθανές αλλαγές στη διαδικασία διεύρυνσης.

Ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε πιο αιχμηρός, τονίζοντας ότι οι υποψήφιες χώρες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για την πορεία της Μολδαβίας και την καθυστέρηση στην έναρξη ουσιαστικών ενταξιακών συνομιλιών.

Σχετικά με το ενδεχόμενο περιορισμού του δικαιώματος βέτο για νέα κράτη-μέλη, η Επίτροπος Διεύρυνσης επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται διάφορες «δικλίδες ασφαλείας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.