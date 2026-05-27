Δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης, ανέλαβαν την παρουσίαση της εκδήλωσης για την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛ.Α.Σ. στο Θησείο. Οι δύο καλλιτέχνες καλωσόρισαν το κοινό στο «κρίσιμο ραντεβού με την Ιστορία, το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» και στη Φαίη Σκορδά, η Μαριάννα Τουμασάτου εξέφρασε τη χαρά και την αισιοδοξία της για τη νέα πολιτική πρωτοβουλία. «Είμαι χαρούμενη. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Είμαι ένας αισιόδοξος πια άνθρωπος. Χθες ξεκίνησε στο Θησείο. Είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό γιατί πολιτικά, κοινωνικά έχει μεγάλη σημασία να έχουμε μια ελπίδα, και για μένα επειδή επέστρεψε αυτή η ελπίδα, έχω πάρει χαρά», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να εμπλακεί ενεργά στην πολιτική, σημειώνοντας: «Να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται να συμμετέχω ούτε καν σαν επιθυμία στη Βουλή. Να ξεκαθαριστώ με αυτό το πράγμα, διότι έχουν λυσσάξει. Δεν θα βγάλω λεφτά παιδιά, είναι για τη ‘φανέλα’. Δεν υπάρχει περίπτωση».

Συμπλήρωσε ακόμη: «Δεν θέλω ανταλλακτική σχέση με την πολιτική. Θέλω ευθεία σχέση. Καριέρα έχω, ζωή έχω, δουλειά έχω, απ’ όλα έχω. Δεν με αφορά να είμαι στη Βουλή».

Η στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, η Μαριάννα Τουμασάτου τόνισε: «Είμαι ένας άνθρωπος που στηρίζει τον Αλέξη πάρα πολλά χρόνια, με την έννοια ότι εμένα με έχει πείσει. (…) Ο Αλέξης είναι ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύομαι βαθιά. Είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής, ένας άνθρωπος έντιμος, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε ό, τι καλύτερο μπορούσε τη φοβερή περίοδο του ‘15 – ‘19. Και τώρα αυτό που συμβαίνει είναι μία καινούργια αρχή. Με τη γνώση, την εμπειρία του παρελθόντος, μία καινούργια, εντελώς νέα πολιτική θέση απέναντι στα πράγματα».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Με πείθει διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φεύγοντας στα λίγα χρόνια της διακυβέρνησής του τότε, με όλες τις τότε συνθήκες γιατί μιλάμε για ένα μνημονιακό καθεστώς τότε, κατάφερε να μας βγάλει από μνημόνια χωρίς να λείψουν χρήματα από τα ταμεία, αφήνοντας το περιβόητο ‘μαξιλαράκι’ που έγινε ‘φύλλο και φτερό’ σε χρόνο ντετέ».

Η Μαριάννα Τουμασάτου εξέφρασε επίσης την έντονη κριτική της για την παρούσα πολιτική κατάσταση: «Κατά πρώτον, δεν μπορώ να ανεχτώ την παρούσα κυβερνητική θέση και συνθήκη, η οποία θεωρώ ότι το μόνο που λείπει αυτήν την στιγμή είναι τα τανκς. Όλα τα άλλα της χούντας τα ζούμε».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «Δεν θα πω ποτέ ότι ο Τσίπρας δεν έκανε λάθη. Σαφώς έκανε. Και ο ίδιος το έχει πει και έχει κάνει και μια αυτοκριτική που κανένας άλλος πολιτικός δεν έχει μπει σε αυτήν τη θέση».

Αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού και τα Τέμπη

Μιλώντας για τη Μαρία Καρυστιανού και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η ηθοποιός είπε: «Για τα Τέμπη έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι, έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινόταν. Τα έβαλε με θεριά. Σε αυτό υποκλίνομαι. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία… τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται η λέξη, συγχωρέστε με αυτή που θα πω, πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει».

Η ίδια υπογράμμισε: «Συγκινησιακά, συναισθηματικά ανήκω στην Αριστερά».

Η θεατρική της παρουσία

Παράλληλα με τις δημόσιες τοποθετήσεις της, η Μαριάννα Τουμασάτου πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο». «Οι πρόβες μας είναι στο τελικό στάδιο. Ετοιμαζόμαστε, 2 του μήνα ξεκινάμε στην ταράτσα του Λαμπέτη. Είμαστε μία ωραία παρέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.