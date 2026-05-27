Ταυτόχρονα με τα εξ αριστερών (από το Θησείο) πυρά του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία ανέμεναν στην κυβέρνηση χθες το βράδυ, καταγράφηκαν και εκ των έσω βολές, από τον Κώστα Καραμανλή από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τις οποίες ενδεχομένως οι επιτελείς στην κυβερνητική και στην κομματική έδρα να μην περίμεναν, είτε με τέτοιες διατυπώσεις που δεν άφηναν περιθώρια παρερμηνείας (παρότι ο πρώην πρωθυπουργός συνηθίζει τις έμμεσες αιχμές), είτε σε τέτοια πεδία πέραν αυτού της εξωτερικής πολιτικής στο οποίο ο ίδιος κρατά αποστάσεις από την κυβερνητική γραμμή.

Στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του μετά το συνέδριο της ΝΔ, όπου αποφάσισε να στείλει μήνυμα διά της απουσίας του, ο Καραμανλής τοποθετήθηκε με ξεκάθαρες «γωνίες» τόσο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όσο και για τα «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά, ενώ επανέλαβε την κριτική του για ΕΕ, ΗΠΑ, Δύση. Η ευθεία αναφορά ότι «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη Δημοκρατία» και περαιτέρω αιχμηρές αποστροφές, όπως εκείνη για τη «διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών» ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η Δικαιοσύνη «χειραγωγούνται», αποδεικνύουν ότι επιμένει στις επικρίσεις προς την Ηρώδου Αττικού για την κρίση των θεσμών.

Οχι μόνο φωτογράφισε τις επισυνδέσεις της ΕΥΠ και το κακόβουλο Predator, αλλά κάρφωσε «την εμμονή των κρατούντων» σε εκπτώσεις, όπως είπε, από τις δημοκρατικές αξίες. «Καταφεύγουν με ευκολία στην προσπάθεια μείωσης και συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» σχολίασε με νόημα για τους «κρατούντες» – στο φόντο, όπως έλεγαν πολλοί, της πρόσφατης αντιπαράθεσης στη Βουλή για την απόρριψη της Εξεταστικής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Κι αυτή η προσπάθεια γίνεται, όπως συνέχισε, με «καθοδηγούμενες, αλλά ανώνυμες πένες του Διαδικτύου», οδηγώντας σε «εκρηκτική ενδυνάμωση» αντισυστημικών τάσεων.

Με αναφορές στον «εξωφρενικό» νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία και στο «αδιανόητο δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας», ο Καραμανλής αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει νομική αξία για επιβολή τετελεσμένων αλλά με νόημα τόνισε ότι «πρέπει να μας προβληματίσει» η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο. «Οσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας (…) ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής της συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων (…) το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος» είπε. Και ευθέως έστειλε μήνυμα στο Μαξίμου ότι «ήρθε η ώρα να καταδειχθεί σε εταίρους και συμμάχους (…) με τρόπο επίμονο και σαφή, το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας».

Προειδοποιήσεις υπήρξαν ευρύτερα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις καθώς σε μια φάση που οι επικριτές του Μητσοτάκη του χρεώνουν πρόσδεση σε ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Καραμανλής επανέλαβε την ανάγκη για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. «Ασφαλώς και η Ελλάδα είναι ταγμένη με τη Δύση, αλλά η ίδια η Δύση πλέον μεταλλάσσεται ή και διχάζεται και μέρος αυτής συνομιλεί με τη Ρωσία και την Κίνα (…) Δεν μπορεί εμείς να τασσόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό του αμυνόμενου και η υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και αυτός ο αμυνόμενος, να μην τάσσεται στο δικό μας πλευρό όταν απειλούμαστε».

Εξάλλου άσκησε κριτική στην ΕΕ για «κραυγαλέες» αντιφάσεις στο θέμα της ενιαίας ασφάλειας και για «προκλητική αντίφαση στη στάση των περισσότερων συμμάχων και εταίρων» σε ό,τι αφορά την Κύπρο. Και σημείωσε ότι «η περίοδος χάριτος έχει τελειώσει». Με κριτική στις ΗΠΑ και στη Δύση, μίλησε για κόσμο «που ολισθαίνει σε μια κατάσταση διεθνούς αναρχίας» και για διεθνές σύστημα που επιστρέφει «σε μια realpolitik σφαιρών επιρροής και ωμής βίας ως μέσο επίλυσης διεθνών διαφορών».

Ποιοι πήγαν

Στο ακροατήριο, στις πρώτες θέσεις στην αίθουσα του Μεγάρου ήταν ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς (μερικές ημέρες μετά τη σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βουλή), έχοντας τον Προκόπη Παυλόπουλο στα δεξιά του και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στα αριστερά του, ενώ στην παρουσίαση του βιβλίου «Η νέα παγκόσμια τάξη – Το δίκαιο της ισχύος» των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, παρευρέθηκαν γαλάζιοι υπουργοί, βουλευτές και στελέχη, όπως οι Ολγα Κεφαλογιάννη, Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Σταϊκούρας, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιώργος Βλάχος κ.ά.