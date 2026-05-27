Ξορκίζοντας τη λογική του κόμματος διαμαρτυρίας, κατέθεσε χθες η Μαρία Καρυστιανού την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την ίδια ώρα που συνεργάτες της σημείωναν ότι σταδιακά θα δημοσιεύονται οι εξειδικευμένες θέσεις και πρόσωπα – κλειδιά του κομματικού μηχανισμού. «Δεν βιαζόμαστε», ξεκαθάριζαν από την πλευρά τους, προσθέτοντας πως οι θέσεις του κόμματος συγκροτούνται στις επιτροπές που έχουν διαμορφωθεί και στη συνέχεια θα ξαναπεράσουν από τη βάση για έγκριση.

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν είναι τυχαίος. Από την αφετηρία, τα στελέχη του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι τα «κομματικά γρανάζια» δεν θα γυρίζουν με μεθόδους και λογικές «παλαιών κομμάτων». Πηγές που συνδέονται με τον νέο πολιτικό φορέα, εξάλλου, αναφέρουν ότι παρατηρούν διαρροή μελών και στελεχών προς τις δικές τους κομματικές δεξαμενές από όλες τις πολιτικές κατευθύνσεις, μεταφέροντας και την αισιοδοξία τους από τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών που εμφανίζουν το νέο κόμμα ως υπολογίσιμη δύναμη στο πολιτικό σκηνικό. «Η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη για τη νέα αρχή», ανέφερε η ίδια χθες από τον Αρειο, τονίζοντας: «Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που συγκεντρώνουν την οργή του κόσμου».

Η διακήρυξη

Σημειώνεται ότι η τελική μορφή του κειμένου της ιδρυτικής διακήρυξης που κατατέθηκε επίσημα χθες είναι ελαφρώς τροποποιημένη σε σχέση με αυτή που παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Το πλήρες κείμενο, που αναμένεται να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος (kinimaelpida.gr) – πιθανότατα θα βγει «στον αέρα» σήμερα –, κατατέθηκε επίσημα έπειτα από δύο αναβολές. Αρχικά, υπήρχε ενημέρωση ότι θα κατατεθεί στις 18 Μαΐου, ενώ έπειτα έγινε γνωστό ότι η διαδικασία θα προχωρήσει την επομένη της ιδρυτικής εκδήλωσης στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη, κάτι που επίσης δεν συνέβη.

Πηγές από το περιβάλλον της Καρυστιανού αναφέρουν ότι η τελική μορφή της ιδρυτικής διακήρυξης δεν διαφέρει στην ουσία της και τις βασικές αρχές της από εκείνη που παρουσιάστηκε στις 21 Μαΐου, δίνοντας έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα κράτους δικαίου, αντιμετώπισης του Δημογραφικού, στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων και του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών, παραγωγικής ανασυγκρότησης και προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας. «Υπάρχει μια μικρή αλλαγή όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση. Την υποστηρίζουμε, αλλά με γνώμονα τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», διευκρινίζουν.

Τα ονόματα που υπογράφουν

Στην κορυφή της λίστας των συνολικά 649 υπογραφών, πέραν της επικεφαλής, υπάρχουν τα ονόματα της Μαρίας Γρατσία, του Θανάση Αυγερινού, του επικοινωνιολόγου Ηλία Μιχαλά, του Στράτου Σιουρδάκη και του καθηγητή στο ΕΚΠΑ Δημήτρη Παναγιωτόπουλου. Ο τελευταίος αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο στον νέο κομματικό μηχανισμό και ήταν μεταξύ αυτών που συνόδευσαν τη Μαρία Καρυστιανού χθες στον Αρειο Πάγο. Εμφανίζεται να ήταν πρόεδρος της Νέας Πολιτικής, ενός πολιτικού σχηματισμού που είχε τοποθετηθεί κατά του προσωπικού αριθμού και της ηλεκτρονικής ταυτότητας και ανέστειλε τη λειτουργία του στα μέσα Μαΐου. Στους συνυπογράφοντες την ιδρυτική πράξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είναι και ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.