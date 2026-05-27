Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε για το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών η υποδοχή της Υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν στην Αθήνα. Η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με έμφαση στη σύγκλιση απόψεων των δύο χωρών για ζητήματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας χαρακτηρίστηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών ως προσωπικότητα με πολύτιμη εμπειρία, ευρείες γνώσεις και σταθερή άποψη για την Ευρώπη και τη στρατηγική της αυτονομία. Πρόκειται, όπως τονίστηκε, για μία από τις πιο επιδραστικές Υπουργούς Εξωτερικών στην Ευρώπη.

Ελλάδα και Φινλανδία, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουν κοινές προτεραιότητες απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις της εποχής. Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη σημασία μιας ισχυρής, διευρυμένης και στρατηγικά αυτόνομης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της ΕΕ στην περιοχή, παραμένει σταθερός υποστηρικτής της ένταξής τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με σεβασμό στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας.

Οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν επίσης ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης απαιτεί ένα περιβάλλον φιλικό προς την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη βιομηχανία, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Γεωπολιτική σταθερότητα και στρατηγική αυτονομία

Οι τρεις παρατεταμένες κρίσεις στην Ουκρανία, τη Γάζα και το Ιράν ανέδειξαν την ανάγκη για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Η εξάρτηση από τρίτους σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού, υπογραμμίζει την ανάγκη διαφοροποίησης και ανθεκτικότητας.

Τα ζητήματα αυτά, που συνδέονται με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, θα συζητηθούν περαιτέρω στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Περιφερειακές συνεργασίες και κλιματική κρίση

Ελλάδα και Φινλανδία, χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και Βορρά αντίστοιχα, συμμερίζονται την πεποίθηση ότι η γεωγραφία συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον περιφερειακό διάλογο και τη συνεργασία για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη και τη γειτονιά της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κλιματική κρίση, η οποία δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Η περιβαλλοντική ισορροπία θεωρείται προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ασφάλεια και θαλάσσιες μεταφορές

Ως κράτη της βόρειας και νότιας γειτονίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, Ελλάδα και Φινλανδία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι ασύμμετρες και υβριδικές απειλές τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών θεωρείται απαραίτητη για την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Η Ελλάδα, με τη μακρά ναυτική της παράδοση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Αντιτίθεται σθεναρά στην ύπαρξη του «σκιώδους στόλου» που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και δημιουργεί περιβαλλοντικούς κινδύνους» τόνισε ο Υπουργός Εξωτετικών.

Και πρόσθεσε ότι παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε η ετοιμότητα της χώρας να συμβάλει σε διεθνείς προσπάθειες προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, όπως στο Στενό του Ορμούζ, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Διμερείς σχέσεις και διεθνής συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη και ο τουρισμός. Η συζήτηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα εποικοδομητική και ουσιαστική.

Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν κοινή βούληση για στενό συντονισμό στους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), με στόχο την προώθηση της διεθνούς νομιμότητας και της πολυμέρειας.

Τονίστηκε ότι η πιστή εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η ενίσχυση των πολυμερών θεσμών αποτελούν προϋποθέσεις ευημερίας. Η πολυμερής διπλωματία, όπως επισημάνθηκε, είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων που υπερβαίνουν γεωγραφικά και εθνικά όρια.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με θερμές δηλώσεις και αμοιβαίες ευχαριστίες, ενώ οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν στο πλαίσιο των εργασιών στην Κύπρο.