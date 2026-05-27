Επτά χρόνια ακριβώς μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές του 2019, όταν προκήρυξε τις εκλογές που έστειλαν το κόμμα του στην αξιωματική αντιπολίτευση, σχεδόν τρία χρόνια μετά την παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στην κεντρική σκηνή με νέο κόμμα: η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με εμφανείς αναφορές στην ιστορική πατριωτική Αριστερά και στην έννοια του προοδευτικού μετώπου, φιλοδοξεί να εκφράσει μια ευρεία συμπαράταξη πολιτών που έχουν στόχο την ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης: «Και θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε Συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. «Ερχόμαστε από μακριά από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», σημείωσε στη βάση και του συνθήματος του νέου κόμματος, με έμπνευση από τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Ανδρέα Παπανδρέου: «Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία».

Με τα χρώματα «της πατρίδας και των αγώνων», το μπλε και το κόκκινο που παραπέμπουν και στην Μπαρτσελόνα, υπό τους ήχους του Σταμάτη Κραουνάκη και με σύμβολο ένα αστέρι στο «Α», ο Τσίπρας θέλησε να δημιουργήσει μια ιστορική γραμμή από το παρελθόν στο μέλλον: «Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά», σημείωσε στην ομιλία του, εξηγώντας το περιεχόμενο της συμπαράταξης που επιδιώκει: «Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας», είπε. «Τους καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά».

Επίθεση σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Πιστός στο αφήγημα της Νέας Μεταπολίτευσης που έχει ήδη διατυπώσει σε μια σειρά παρεμβάσεών του, ο Τσίπρας θέτει τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στον ίδιο φαύλο κύκλο ανακύκλωσης προσώπων σε κυβερνητικές θέσεις (με διαφορετικά χρώματα κάθε φορά), που έχουν συμβάλει στην έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Στην ίδια λογική, τα περιγράφει ως τα δύο «παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης» που «έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Αλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές». Στην πράξη, αυτή η τακτική αποκλείει τις συνεργασίες για τον σχηματισμό μιας προοδευτικής κυβέρνησης – πράγμα που έχει ήδη προαναγγελθεί από την από σήμερα εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου – και δείχνει πως το κόμμα Τσίπρα στοχεύει στην αυτοδυναμία, με ό,τι αυτό σημαίνει για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προοδευτικών κομμάτων από εδώ και πέρα, είτε πρόκειται για το ΠΑΣΟΚ είτε για τον πρώην ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι επτά δεσμεύσεις

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τσίπρας επιχειρεί επί της ουσίας να περιγράψει την ΕΛΑΣ ως το κομματικό σημείο που έρχεται να συμπληρώσει το κενό που ο πρώην πρωθυπουργός εκτιμά πως υπάρχει στην αντιπολίτευση, αναδεικνύοντας επτά δεσμεύσεις: ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία «ανάπτυξης και αξιοπρέπειας», κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, ενεργειακή ανθεκτικότητα, ψηφιακή δημοκρατία και λειτουργία της χώρας ως κόμβος ειρήνης. «Με σημαία μας τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη. Γιατί η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη».

Οι αντιδράσεις

Μετά τις ανακοινώσεις, αντιδράσεις υπήρξαν τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΠΑΣΟΚ. «Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό πως θέλει να γυρίσει την Ελλάδα «πολλές δεκαετίες πίσω».

Από το ΠΑΣΟΚ στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανάδειξη του θέματος των χρεών και στην εξομοίωση με τη ΝΔ. «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;», σχολίαζαν.

«Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε “μαύρα ταμεία”; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;», αναρωτιούνταν από τη Χαριλάου Τρικούπη.