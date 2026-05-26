Μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του που φέρει την ονομασία «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, σηματοδοτώντας έτσι τη μετάβαση σε ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική πολιτική σκηνή.

Η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση στο Facebook, επιβεβαιώνοντας την έναρξη της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται να επέλεξε αυτή τη χρονική συγκυρία για να αναδείξει τη συνέχεια της προσπάθειας που παρουσίασε πρόσφατα στο Θησείο.

Πριν από την αλλαγή του εξωφύλλου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δημοσιεύσει βίντεο από την εκδήλωση παρουσίασης της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Στο μήνυμά του κάλεσε τους πολίτες να παρακολουθήσουν το εγχείρημα και να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές και θέσεις της νέας πολιτικής κίνησης.