Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στην Αλγερία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την ανυπομονησία να έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που κόσμος και δημοσιογράφοι έχουν στήσει… σκηνές στο αεροδρόμιο για να περιμένουν την άφιξη των διεθνών.

Η καθυστέρηση που δεν έχει ανακοινωθεί η αποστολή έχει δημιουργήσει πρωτοφανή σκηνικά, με δημοσιογράφους και φιλάθλους να στήνουν κυριολεκτικά «καρτέρι» στο αεροδρόμιο, περιμένοντας να δουν ποιοι ποδοσφαιριστές θα καταφθάσουν και θα συμπεριληφθούν στην τελική λίστα.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, ορισμένοι ρεπόρτερ έχουν εγκατασταθεί επί τόπου με σκηνές (!) και δεν σκοπεύουν να αποχωρήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η άφιξη ολόκληρης της αποστολής, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς σε επίπεδο εθνικών ομάδων.