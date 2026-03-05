Ένταση προκάλεσαν οπαδοί στο παιχνίδι της Μπελουϊζντάντ με τη MC Αλτζέρ για το Κύπελλο Αλγερίας.

Η Μπελουϊζντάντ κέρδισε τελικά με 3-2 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παρ’ όλα αυτά, το παιχνίδι έγινε γνωστό για τα επεισόδια.

Στο 21ο λεπτό η MC Αλγέρ κέρδισε φάουλ από τα δεξιά. Τη στιγμή που παίκτης της ομάδας πήγε να εκτελέσει, οπαδοί των γηπεδούχων πέταξαν μπουκάλια και μικρά δυναμιτάκια προς τον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαιτητής σταμάτησε αμέσως το παιχνίδι. Μίλησε με τους ανθρώπους των ομάδων και έκανε συστάσεις προς τις εξέδρες. Λίγα λεπτά αργότερα ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Το περιστατικό όμως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Δείτε το βίντεο

Hier soir, en Coupe d’Algérie, CR Belouizdad – MC Alger. Tu fais ça en France, réunion de crise, match arrêté et tout le monde rentre chez soi, mdrr pic.twitter.com/MCk2UJ88pN — El Loco 🇩🇿🇵🇸 (@Maarcelo_Bielsa) March 4, 2026