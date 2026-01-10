Η Νιγηρία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Copa Africa, στέλνοντας τους Αλγερινούς σπίτι τους.

Ο αποκλεισμός φαίνεται ότι ενόχλησε πολύ τους παίκτες της Αλγερίας και όχι μόνο, καθώς επικράτησε χαμός μετά το τέλος του αγώνα με τη Νιγηρία, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Αρχικά οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν στα χέρια. Ειδικότερα, ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, Λούκα Ζιντάν (γιος του Ζινεντίν Ζιντάν) αρπάχτηκε με τον χαφ Φισάγιο Ντέλε-Μπασίρου της Νιγηρίας και αν δεν υπήρξε η επέμβαση των ψυχραιμότερων η κατάσταση θα ξέφευγε τελείως.

Luca Zidane s’est battu avec Fisayo Dele-Bashiru en fin de match… En deuxième partie de vidéo, le corps arbitral pris à partie par le staff algérien. Fin de match catastrophique à Marrakech… https://t.co/ncMM5Ovt9a pic.twitter.com/Np456X9Vne — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026

Στη συνέχεια, μέλη και ποδοσφαιριστές της Αλγερίας επιτέθηκαν φραστικά στη διαιτητική ομάδα, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στη μεικτή ζώνη.

Εκεί, τη σκυτάλη πήραν οι δημοσιογράφοι. Πρωταγωνιστές ήταν οι ρεπόρτερ από την Αλγερία, οι οποίοι φαίνεται πως δεν πήραν πόλη ψύχραιμα τον αποκλεισμό της ομάδας τους.