Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που δημιουργήθηκε από την Τεχεράνη με στόχο την είσπραξη τελών διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του υπουργείου, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι «η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ‘Οικονομική Οργή’ έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην οικονομική διάσταση της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, γνωστής ως «Επιχείρηση Επική Οργή», που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση προειδοποιεί επίσης ότι κυρώσεις θα επιβληθούν και σε όσους καταβάλλουν τέλη διέλευσης, καθώς θα θεωρηθεί πως «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».