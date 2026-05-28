Οι ευρωπαϊκές γιορτές ολοκληρώθηκαν με τον πιο θριαμβευτικό τρόπο και τώρα η προσοχή στρέφεται εντός των τειχών, εκεί όπου κρίνεται ο εγχώριος τίτλος!

Ο Ολυμπιακός, «φρέσκος» από την κατάκτηση του Final Four της EuroLeague, υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της ημιτελικής σειράς των Playoffs της Stoiximan GBL.

Η αναμέτρηση της Πέμπτης (27/5) έχει ξεχωριστό και δη πανηγυρικό χαρακτήρα για τους «ερυθρόλευκους». Λίγο πριν από το τζάμπολ, το λάβαρο της κατάκτησης της EuroLeague θα πάρει τη θέση του στην οροφή του ΣΕΦ, μέσα σε μια φλεγόμενη ατμόσφαιρα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να αποθεώνει τους Πρωταθλητές Ευρώπης.

Πέρα από το εορταστικό κλίμα, υπάρχει και… ματς. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες και το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να εξαργυρώσει το πλεονέκτημα έδρας και να κάνει το 1-0. Από την άλλη πλευρά, η «Ένωση» έρχεται με φόρα μετά την παθιασμένη πρόκριση-θρίλερ επί του Άρη στα προημιτελικά και στοχεύει να φανεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική, ψάχνοντας την υπέρβαση στο Φάληρο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.