Οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις πηγές ενέργειας που διαθέτουν στο έδαφός τους, όπως οι ανανεώσιμες μορφές, η πυρηνική ενέργεια και ο άνθρακας. Η τάση αυτή ενισχύεται καθώς οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν νέα περίοδο αστάθειας.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, αναζητώντας εναλλακτικές οδούς ανεφοδιασμού και αξιοποιώντας τους δικούς τους πόρους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA),Ί

«Διερχόμαστε την πιο σοβαρή κρίση ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μείζονες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των χρόνων του 1970», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ.

Ο ίδιος τόνισε ότι «διαπιστώνουμε ήδη μια εντατικοποίηση των προσπαθειών που αναπτύσσονται από τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες για να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές οδούς και τις πηγές ενέργειας». Αυτό, όπως εξήγησε, γίνεται κυρίως μέσω της κατασκευής νέων αγωγών, υποδομών προμήθειας και της αυξημένης αξιοποίησης εθνικών πόρων. Οι διαπιστώσεις περιλαμβάνονται στην έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια του αρμόδιου οργανισμού του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Αύξηση των παγκόσμιων ενεργειακών επενδύσεων

Ο ΔΟΕ εκτιμά ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας θα ανέλθουν το 2026 στα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από αυτά, περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε ηλεκτρικά δίκτυα, αποθήκευση, καύσιμα χαμηλών εκπομπών, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή απόδοση και εξηλεκτρισμό.

Παράλληλα, περίπου 1,2 τρισεκατομμύριο δολάρια αναμένεται να επενδυθούν σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, επιβεβαιώνοντας ότι οι παραδοσιακές μορφές ενέργειας εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.