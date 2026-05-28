Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές που αφορούν στο έτος 2024.

Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τους τα κατέβαλαν (εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία για τα σχετικά ποσά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για διευκόλυνση των υπόχρεων, η ΑΑΔΕ τους απέστειλε ήδη και σχετική ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής myAADEapp, εφόσον την έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα: υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, προσθέτοντας τα ποσά των αναδρομικών στις αποδοχές που είχαν δηλώσει τότε, ως εισοδήματα που είχαν το 2024.

Με την επιλογή της δήλωσης αναδρομικών Ε1 για το φορολογικό εισοδήματος 2025, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της περσινής τους δήλωσης, χωρίς όμως δυνατότητα παρέμβασης σε άλλα πεδία ή κωδικούς της. Εφόσον ο φορολογούμενος προχωρήσει στην οριστική υποβολή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και, αν προκύπτει επιπλέον φόρος, δημιουργείται αυτόματα νέα ταυτότητα οφειλής.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι αναδρομικές αποδοχές δηλώνονται στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος καταβολής τους. Για τον λόγο αυτό, τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2024, εμφανίζονται μεν στο ηλεκτρονικό αρχείο του 2026, αλλά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στο αντίστοιχο έτος.

Η ηλεκτρονική δυνατότητα παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Ο πρόσθετος φόρος που θα βεβαιωθεί από τη νέα εκκαθάριση καταβάλλεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στα αναδρομικά που αφορούν στο 2024. Εφόσον οι φορολογούμενοι ελέγξουν το φετινό ενημερωτικό εισοδημάτων και δουν ότι εκεί εμφανίζονται διακριτά ποσά τα οποία αφορούν άλλα προηγούμενα έτη, οφείλουν επίσης να μπουν εκ νέου στην εφαρμογή και να ελέγξουν αν υπάρχει ενεργή η σχετική επιλογή για κάθε έτος.

Η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή δήλωση, αλλά ενδέχεται να μην έχουν αντιληφθεί ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο εισοδημάτων υπάρχουν προσυμπληρωμένα και αναδρομικά προηγούμενων χρήσεων.

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι με τη συγκεκριμένη διαδικασία, τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση των υπολοίπων στοιχείων του Ε1. Για άλλες αλλαγές ή διορθώσεις, απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση. Στις περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων απαιτείται προσοχή, καθώς οι τυχόν τόκοι επιμερίζονται και δηλώνονται με βάση το έτος είσπραξης, στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φόρου εισοδήματος κάθε έτους.

Παράλληλα, «τρέχουν» και οι φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων επεκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Η πληρωμή της α΄δόσης επιτρέπεται έως το τέλος Ιουλίου. Για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση του φόρου, εξακολουθεί να ισχύει η κλιμακωτή έκπτωση.